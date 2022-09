Resident Evil Village – DLC Shadows of Rose będzie krótkie i jednocześnie długie

Zbliża się premiera Winters Expansion. Dodatek będzie zawierać przede wszystkim fabularne rozszerzenie Shadows of Rose. Wcielimy się w nim w postać córki Ethana Wintersa i weźmiemy udział w wydarzeniach mających miejsce 16 lat po akcji z Village. Teraz szef serii Kento Kinoshita zdradził informację na temat długości Shadows of Rose. Okazuje się, że przejście DLC zajmie nam mniej więcej cztery godziny. To całkiem krótko, jeśli chodzi o dzisiejsze standardy – ale, jak zauważają zagraniczne media, to wciąż pozostaje najdłuższy dodatek w dziejach serii.

A jeśli chodzi o inne konkrety na temat rozszerzenia fabularnego, to wcześniej pisaliśmy między innymi, że Shadows of Rose ma “zakończyć sagę rodziny Wintersów”. Możliwe więc, że w kolejnych częściach serii spotkamy zupełnie nowych bohaterów. A tutaj publikowaliśmy gameplay z DLC.

Data premiery Winter Expansion

Dokładny termin debiutu Winter Expansion to 28 października. Natomiast jeśli chodzi o “podstawkę”, to RE Village ukazało się na PC i konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S w maju 2021. Tytuł został generalnie ciepło przyjęty przez graczy i krytyków. Na GRAM-ie publikowaliśmy recenzję horroru. Przeczytacie ją pod tym adresem.