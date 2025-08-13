Resident Evil Requiem z walką inspirowaną The Last of Us 2. W grze pokierujemy pojazdami

Nadchodzi sporo nowości w kolejnej odsłonie popularnej serii survival horrorów od Capcomu.

Podczas ceremonii Opening Night Live na targach gamescom, zaplanowanej na 19 sierpnia, Capcom zaprezentuje pierwszy oficjalny fragment rozgrywki z Resident Evil Requiem. To jedna z najbardziej wyczekiwanych odsłon w historii marki, a oczekiwania dodatkowo podsyciły najnowsze doniesienia od znanego informatora serii, Duska Golema. Resident Evil Requiem – walka w stylu The Last of Us 2 i pojazdy Informator w swoim najnowszym wątku w serwisie X potwierdził, że Resident Evil Requiem zaoferuje możliwość przełączania się między widokiem pierwszo- i trzecioosobowym. W tym celu Capcom miał skorzystać z rozwiązań z innej swojej nadchodzącej gry, czyli Pragmaty.

Oficjalnie potwierdzono już możliwość przełączania się między widokiem pierwszo- i trzecioosobowym w dowolnym momencie, co w praktyce oznacza zaprojektowanie dwóch równoległych wersji gry. Do tego dochodzi nowy silnik oświetlenia i cieni, a także technologia włosów zaczerpnięta z gry Pragmata – ujawnił Dusk Golem. Jedną z kluczowych nowości ma być zupełnie nowy, dynamiczny system sztucznej inteligencji dla przeciwnika typu „stalker”. W przeciwieństwie do dotychczasowych rozwiązań, ma on reagować w sposób unikalny i inteligentny w czasie rzeczywistym, dostosowując swoje zachowanie do działań gracza. Co ciekawe, Resident Evil Requiem ma zaoferować walkę inspirowaną The Last of Us 2. Inną dużą nowością będzie możliwość jeżdżenia pojazdami po bardziej otwartych lokacjach. Pracowano także nad zapewnieniem wysokiej wydajności w otwartych obszarach Raccoon City, które w części lokacji będą wymagały korzystania z pojazdu. Walka z Leonem przeszła duże zmiany – można doszukać się w niej inspiracji The Last of Us Part 2, ale wprowadzono też własne, świeże pomysły – dodał informator. Wczytywanie ramki mediów.

W grze znajdą się również segmenty, w których kontrolę przejmie postać Grace. Twórcy przygotowali dla niej bardziej rozbudowane systemy fizyki i interakcji z otoczeniem, wymagające kreatywnego korzystania ze środowiska i balansowania pomiędzy światłem a ciemnością. Przypomnijmy, że Resident Evil Requiem zadebiutuje 27 lutego 2026 roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

