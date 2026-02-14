Nadchodzą tłuste lata dla fanów Resident Evil. Kolejne 3 gry do 2029 roku?

Fani Resident Evil szykują się do premiery nadchodzącego Requiem. A Capcom? Capcom najwyraźniej wybiega już mocno w przyszłość.

Według plotek japońska firma ma już mieć bowiem dalsze plany jeżeli chodzi o rozwój marki. I to na kilka lat naprzód,. Resident Evil 10 w przeciągu następnych 3 lat? Źródłem tych informacji jest Dusk Golem, który jako pierwszy potwierdził, że Leon S. Kennedy pojawi się w RE9. Według niego w tym roku powinniśmy zobaczyć zarówno Resident Evil Requiem, jak i fabularny dodatek do tej produkcji. Chociaż, jak podaje, wszystko miało odbyć się wcześniej, gdyż leaker twierdzi, że pierwotnie Requiem miało ukazać się już w 2025 roku.

Jeżeli chodzi o Resident Evil 10, które prawdopodobnie nie będzie się tak nazywać, to czas oczekiwania na tę produkcję ma być zaskakująco krótki. Jak podaje Dusk Golem, kolejna odsłona horrorowego cyklu od Capcomu miałaby wejść na rynek już za trzy lata, czyli w 2029 roku. Chociaż możliwe jest również, iż w tym wypadku dojdzie do opóźnień do 2030 lub w najgorszym scenariuszu nawet 2031 roku.

Nie znaczy to jednak, że w międzyczasie fani RE będą się nudzić. Leaker zapewnia, że już w przyszłym roku otrzymamy remake legendarnego Resident Evil: Code Veronica, o którym mówi się, iż znajduje się już w fazie rozwoju. Rok 2028 miałby natomiast należeć do innego remake’u, tym razem Resident Evil Zero z 2002 roku. Zanosi się zatem, iż przed graczami ciekawe lata, pełne wartych do ogrania tytułów. Na razie jednak uwaga społeczności skupiona jest na Resident Evil Requiem, które podczas niedawnego State of Play otrzymało nowy trailer. Premiera już 27 lutego 2026 roku na konsolach Nintendo Switch 2, PlayStation 5 i Xbox Series X/S, a także komputerach osobistych.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

