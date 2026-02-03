Resident Evil Requiem otrzymało aktorski film promocyjny. Jest o wiele lepszy od kinowych produkcji

Materiał zawiera sporo niespodzianek dla fanów serii od Capcomu.

Capcom zaskoczył polskich fanów serii Resident Evil i dzisiejszej nocy udostępnił polskie wersje do Resident Evil 4 Remake oraz Resident Evil Village. Studio chce tym samym przygotować graczy do premiery nowej odsłony, czyli Resident Evil Requiem, która otrzymała rewelacyjny film aktorski zatytułowany „Evil Has Always Had A Name”. Klimatyczny materiał, będący prequelem do wydarzeń przedstawionych w grze, zobaczycie poniżej. Resident Evil Requiem – krótkometrażowy film promujący premierę gry zachwycił fanów Główną rolę w produkcji zagrała Maika Monroe, znana fanom kina grozy między innymi z filmów Coś za mną chodzi oraz Kod zła. Aktorka wciela się w matkę, która wraz z córką próbuje przetrwać pierwsze chwile globalnej katastrofy wywołanej wirusem T. Akcja rozgrywa się w 1998 roku, w samym środku upadku Raccoon City, czyli wydarzeń doskonale znanych z Resident Evil 2 oraz Resident Evil 3.

Krótki metraż nie skupia się na bohaterach znanych z gry, lecz pokazuje tragedię zwykłych mieszkańców miasta. Widz otrzymuje chaotyczne i pełne napięcia obrazy ulic pogrążonych w panice, a całość prowadzi do przejmującego finału. Uważni fani wychwycili również charakterystyczny okrzyk „STARS!”, a także Nemesisa przemierzającego ulice miasta. Twórcy filmu pokazali proces przemiany ludzi w zombie jako powolny i bolesny, a nie natychmiastowy. To wyraźny sygnał, że Capcom chce w Requiem rozwinąć wizerunek nieumarłych, nadając im zachowania i odruchy przypominające dawne życie. Właśnie ten motyw ma być jednym z filarów fabuły gry, która przeniesie graczy do ruin Raccoon City wiele lat po jego zniszczeniu.

Krótkometrażowy film spotkał się z bardzo ciepłym odbiorem i dla wielu widzów okazał się bardziej wierną adaptacją ducha Resident Evil niż pełnometrażowe ekranizacje kinowe z poprzednich lat. Resident Evil Requiem przywróci także jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci cyklu, czyli Leon S. Kennedy, a jednocześnie wprowadzi nową bohaterkę Grace Ashcroft, powiązaną z serią Resident Evil: Outbreak. Premiera gry zaplanowana jest na 27 lutego na PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 oraz komputery osobiste.

