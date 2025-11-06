Zestaw Monster Hunter w Humble Bundle od 45 zł – gry i DLC w atrakcyjnej cenie

W serwisie Humble Bundle wystartowała nowa promocja zatytułowana Monster Hunter Series Collection Bundle, w której znajdziemy aż 4 gry i 6 dodatków DLC w formie kluczy Steam. Zestaw oferowany jest w kilku progach cenowych, a najtańszy z nich kosztuje 45,53 zł. To świetna okazja, by rozpocząć swoją przygodę z serią Capcomu.

Monster Hunter Series Collection – zawarto ść zestawu

W podstawowym progu (45,53 zł) znajdziemy Monster Hunter Rise oraz Monster Hunter Rise Deluxe Kit DLC. Kolejne progi rozszerzają zestaw o dodatki Sunbreak, Monster Hunter: World, Iceborne oraz obie części Monster Hunter Stories. Najwyższy próg (182,13 zł) zawiera także kupon na 30% zniżki na Monster Hunter Wilds w Humble Store.