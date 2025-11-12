Monster Hunter Wilds z kolejną aktualizacją. Pierwszy Elder Dragon już 16 grudnia

Studio Capcom ujawniło, że Title Update 4 do Monster Hunter Wilds zadebiutuje 16 grudnia, przynosząc pierwszego w grze Elder Dragona oraz szereg nowych aktywności końcowych, wydarzeń sezonowych i wiele więcej.

Monster Hunter Wilds otrzyma w grudniu aktualizację

Nowym wyzwaniem dla łowców będzie Gogmazios, Giant Halberd Dragon. Jako pierwszy Elder Dragon w grze, Gogmazios ma oferować znacznie trudniejszą walkę niż dotychczasowi przeciwnicy. Pokonanie go pozwoli graczom na tworzenie potężnych nowych zestawów pancerzy i broni, choć szczegóły tych nagród nie zostały jeszcze ujawnione. Aktualizacja wprowadzi także nowe aktywności końcowe oraz wydarzenia sezonowe, choć pełna lista nowości zostanie przedstawiona w nadchodzących tygodniach.