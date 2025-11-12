Zaloguj się lub Zarejestruj

Monster Hunter Wilds z kolejną aktualizacją. Pierwszy Elder Dragon już 16 grudnia

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/12 08:45
Na State of Play ujawniono nową zawartość do świetnie przyjętego Monster Hunter Wilds.

Studio Capcom ujawniło, że Title Update 4 do Monster Hunter Wilds zadebiutuje 16 grudnia, przynosząc pierwszego w grze Elder Dragona oraz szereg nowych aktywności końcowych, wydarzeń sezonowych i wiele więcej.

Monster Hunter Wilds
Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds otrzyma w grudniu aktualizację

Nowym wyzwaniem dla łowców będzie Gogmazios, Giant Halberd Dragon. Jako pierwszy Elder Dragon w grze, Gogmazios ma oferować znacznie trudniejszą walkę niż dotychczasowi przeciwnicy. Pokonanie go pozwoli graczom na tworzenie potężnych nowych zestawów pancerzy i broni, choć szczegóły tych nagród nie zostały jeszcze ujawnione. Aktualizacja wprowadzi także nowe aktywności końcowe oraz wydarzenia sezonowe, choć pełna lista nowości zostanie przedstawiona w nadchodzących tygodniach.

GramTV przedstawia:

Premiera Title Update 4 zaplanowana jest na 16 grudnia 2025 roku, z kolei Monster Hunter Wilds dostępne jest na Xbox Series X/S, PlayStation 5 oraz PC. Dotychczas gra otrzymała wiele dużych aktualizacji, w tym powrót znanych potworów i losowe talizmany do zdobycia podczas grindów, ale jak widzimy twórcy nie zamierzają zwalniać tempa.

Monster Hunter Wilds to kolejna odsłona bestsellerowego cyklu przygodowych gier akcji z elementami RPG autorstwa firmy Capcom. Esencję rozgrywki w Monster Hunter Wilds, tak samo jak w poprzednich częściach serii, stanowi eksplorowanie lokacji i walka z coraz bardziej wymagającymi przeciwnikami. Tytułowe polowanie na potwory odbywa się z użyciem różnorodnych typów broni białej oraz rozmaitych umiejętności, które sukcesywnie odblokowujemy w trakcie zabawy, korzystając z rozbudowanego systemu craftingu. Monster Hunter Wilds oddaje do dyspozycji graczy wielki, otwarty świat. Możemy zwiedzać go pieszo lub konno, pokonując ogromne połacie terenu.

Źródło:https://gamingbolt.com/monster-hunter-wilds-next-title-update-and-first-elder-dragon-arrives-on-december-16th

