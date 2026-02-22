Zaloguj się lub Zarejestruj

8 miesięcy po premierze konsola Switch 2 ma wciąż ten jeden problem

Jakub Piwoński
2026/02/22 10:30
Odczuwają go jednak głównie twórcy gier.

Osiem miesięcy po debiucie Nintendo Switch 2 trudno mówić o czymkolwiek innym niż sukces. Nowa hybrydowa konsola Nintendo sprzedała się już w około 17 milionach egzemplarzy, a dostępność sprzętu w sklepach ustabilizowała się szybciej, niż wielu się spodziewało. Gracze dopisali, a Switch 2 stał się jednym z najmocniejszych startów w historii firmy.

Nintendo Switch 2
Nintendo Switch 2

Twórcy wciąż nie otrzymują od Nintendo tzw. dev kitów

Nie oznacza to jednak, że wszystko działa bez zarzutu. Od miesięcy powraca bowiem temat ograniczonej liczby dev kitów, czyli zestawów deweloperskich niezbędnych do tworzenia gier. Problem ten ciągnie się jeszcze od okresu sprzed premiery 5 czerwca 2025 roku i – jak wynika z najnowszych doniesień – wciąż nie został w pełni rozwiązany. Dla części studiów oznacza to realne opóźnienia w pracach nad projektami tworzonymi z myślą o nowej generacji.

Według branżowych raportów wielu twórców, zwłaszcza mniejszych i średnich studiów, nadal nie może uzyskać dostępu do środowiska deweloperskiego Switcha 2. Co więcej, część źródeł twierdzi, że nie chodzi wyłącznie o kwestie logistyczne, lecz o świadomą politykę firmy. Nintendo ma wciąż nie przyjmować nowych zgłoszeń, a deweloperom sugerowano skupienie się na produkcjach na pierwszego Switcha, które dzięki wstecznej kompatybilności działają również na nowym sprzęcie. Taka strategia może krótkoterminowo wspierać starszą platformę, ale jednocześnie spowalnia rozwój natywnych produkcji na Switch 2.

Sytuacja budzi frustrację w branży – szczególnie że Switch 2 oferuje wyraźny skok technologiczny względem modelu z 2017 roku. Twórcy są gotowi porzucić ograniczenia poprzedniej generacji i w pełni wykorzystać nowe możliwości sprzętu. Pytanie brzmi: kiedy Nintendo pozwoli im zrobić ten krok. Im dłużej potrwa obecny stan rzeczy, tym większe ryzyko, że część projektów trafi na konkurencyjne platformy szybciej niż na konsolę Japończyków.

Źródło:https://gamerant.com/nintendo-switch-2-dev-kit-shortage-intentional/

