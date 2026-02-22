8 miesięcy po premierze konsola Switch 2 ma wciąż ten jeden problem

Osiem miesięcy po debiucie Nintendo Switch 2 trudno mówić o czymkolwiek innym niż sukces. Nowa hybrydowa konsola Nintendo sprzedała się już w około 17 milionach egzemplarzy, a dostępność sprzętu w sklepach ustabilizowała się szybciej, niż wielu się spodziewało. Gracze dopisali, a Switch 2 stał się jednym z najmocniejszych startów w historii firmy.

Twórcy wciąż nie otrzymują od Nintendo tzw. dev kitów

Nie oznacza to jednak, że wszystko działa bez zarzutu. Od miesięcy powraca bowiem temat ograniczonej liczby dev kitów, czyli zestawów deweloperskich niezbędnych do tworzenia gier. Problem ten ciągnie się jeszcze od okresu sprzed premiery 5 czerwca 2025 roku i – jak wynika z najnowszych doniesień – wciąż nie został w pełni rozwiązany. Dla części studiów oznacza to realne opóźnienia w pracach nad projektami tworzonymi z myślą o nowej generacji.