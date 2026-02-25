Zaloguj się lub Zarejestruj

Kingdom Come: Deliverance - Royal Edition na Nintendo Switch w rekordowej promocji

Wiktor Keller
2026/02/25 11:40
Edycja zawierająca podstawową wersję gry oraz wszystkie wydane DLC jest teraz przeceniona o 90%! Według historii ofert i wpisów społecznościowych stanowi to najniższą cenę w historii sklepu Nintendo.

Dla przypomnienia, Kingdom Come: Deliverance to rozbudowane, narracyjne RPG osadzone w realistycznie odwzorowanej średniowiecznej Bohemii, w którym gracz wciela się w Henry’ego. Syna kowala rzuconego w wir wojny, zmuszonego do zemsty i podejmowania moralnie trudnych decyzji. Tytuł stawia na nieliniową fabułę, wymagający system walki, szczegółowy rozwój postaci i świat reagujący na nasze wybory.

Kingdom Come: Deliverance

Kingdom Come: Deliverance – Royal Edition za niecałe 20zł w Nintendo eShop

Aktualnie jest do wyrwania za 4,99 euro, czyli 19,90 zł w Nintendo eShop i jeżeli jeszcze nie mieliście okazji poznać Henryka i jego przygód, to jest świetna okazja, żeby to zrobić w mobilnej formule. Zwłaszcza, że gra doczekała się next-genowej aktualizacji.

Royal Edition na Switcha zawiera pełną kampanię oraz dodatki Treasures of the Past, From the Ashes oraz The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon. Ponadto w jej skład wchodzą DLC Band of Bastards i A Woman’s Lot. Wersja przenośna została zaadaptowana przez Saber Interactive i wydana przez Deep Silver. Oferta dostępna jest w wariancie cyfrowym (ok. 14,4 GB) oraz wspiera wszystkie tryby rozgrywki.

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zanurzyć się w surowej, historycznej atmosferze początku XV wieku, to teraz jest ku temu bardzo dobry moment. Promocje tego kalibru rzadko się zdarzają, a jeśli już to przy okazji dużych wydarzeń branżowych lub premiery powiązanych tytułów. Kingdom Come: Deliverance obecnie to RPG na wiele godzin, co dodatkowo uatrakcyjnia całą ofertę.

Najstarszy syn Karola, Wacław, dziedziczy koronę. W przeciwieństwie do swego ojca, to naiwny, rozwiązły i mało ambitny monarcha. Jego przyrodni brat, król Węgier, Zygmunt, wyczuwa te słabości. Pozorując dobrą wolę, Zygmunt udaje się do Czech i uprowadza Wacława. Gdy tron zostaje pusty, Zygmunt plądruje czeskie ziemie i przywłaszcza sobie majątki.

W samym środku tego chaosu znajdujesz się Ty - Henryk, syn kowala. Twoje spokojne życie rozpada się na kawałki, gdy najazd wojsk, najętych przez samego króla Zygmunta, pali doszczętnie Twoją wioskę. Szczęście w nieszczęściu, jesteś jednym z niewielu ocalałych z tej masakry.

Bez domu, rodziny czy przyszłości, kończysz na służbie u pana Radzika Kobyły, który przeciwstawia się wtargnięciu wojsk Zygmunta do Czech. Los wciąga Cię w ten krwawy spór i wpuszcza w środek zaciekłej wojny, w której pomagasz walczyć o przyszłe losy Korony Czeskiej – czytamy w oficjalnym opisie.

Źródło:https://www.nintendo.com/en-gb/Games/Nintendo-Switch-games/Kingdom-Come-Deliverance-Royal-Edition-2524606.html

Tagi:

Nintendo Switch
RPG
promocja
Kingdom Come: Deliverance
Warhorse Studios
eShop
wyprzedaż
promocje
Nintendo eShop
Nintendo Switch 2
