Nintendo zapowiada specjalną prezentację. Tematem będą 2 gry

Plotkowano, że jeszcze w lutym Nintendo może zafundować nam kolejny pokaz. Okazuje się, że faktycznie tak będzie.
Rozczarowani będą jednak ci, którzy liczyli na Nintendo Direct z produkcjami first-party. Zamiast tego otrzymamy Nintendo Treehouse.
Pokaz od Nintendo poświęcony dwóm marcowym premierom
Będzie to mniejszy pokaz, który poświęcony zostanie zaledwie dwóm produkcjom. W obu wypadkach będą to gry, o których istnieniu wiemy, a które już za chwilę ukażą się na rynku. Nim do tego dojdzie, Japończycy chcą zatem nieco więcej na ich temat opowiedzieć. Będą mieli na to całe 60 minut, bo tyle ma trwać pokaz.
Ponadto prezentacja poświęcona zostanie grze Pokémon Pokopia. To pierwsza produkcja o łapaniu fantastycznych stworków, za którą odpowiedzialne będzie Omega Force – twórcy m.in. Wild Hearts oraz Attack on Titan. W tym wypadku będzie to tytuł life sim, przez wielu okrzyknięty już pokémonowym Animal Crossing. Czy w praktyce faktycznie tak będzie? Powinniśmy otrzymać odpowiedzi na kilka pytań.
Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park ukaże się na rynku 26 marca. O wiele wcześniej zagramy za to w Pokémon Pokopia, którego premierę zaplanowano na 5 marca. Jeżeli zaś chodzi o sam pokaz Nintendo Treehouse, to ten odbędzie się 24 lutego o godzinie 23:00 polskiego czasu. Stream znajdziecie poniżej:
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!