Deweloper Capcomu ostro o leakerach RE Requiem. „Obyście zostali przeklęci”

Reżyser Resident Evil 2 Remake nie zostawił suchej nitki na osobach odpowiedzialnych za przecieki z nadchodzącej odsłony serii Resident Evil.
Kilka dni temu informowaliśmy o krążących w sieci spoilerach z Resident Evil Requiem. Capcom zapowiedział, że podejmie we wspomnianej sprawie „zdecydowane działania” i poprosił osoby odpowiedzialne za przecieki, by nie psuły zabawy innym graczom. Cała sytuacja doczekała się również komentarza ze strony reżyser Resident Evil 2 Remake, który nie zostawił suchej nitki na leakerach.
Reżyser Resident Evil 2 Remake w ostrych słowach skomentował
Hideki Kamiya udostępnił wpis Capcomu dotyczący krążących w sieci spoilerów z Resident Evil Requiem. Deweloper dodał jednak kilka mocnych słów od siebie. Reżyser Resident Evil 2 Remake stwierdził bowiem, że poczynania leakerów są „podłe” i powinni oni zostać „przeklęci”.
Pamiętam, że kiedy ukazało się Biohazard 2 [japoński tytuł Resident Evil 2 – przyp. red.], to zakończenie również wyciekło w jakimś magazynie… Dla własnej, egoistycznej satysfakcji depczesz uczucia graczy, którzy z niecierpliwością czekają na premierę, oraz twórców, którzy włożyli w grę całe swoje serce. To podłe zachowanie, które niszczy radość wszystkich i zasługuje na tysiąckrotną śmierć... Obyście zostali przeklęci tak, żebyście już nigdy więcej nie mogli grać w gry… – napisał Kamiya.
Tak ostra reakcja reżysera Resident Evil 2 Remake może niektórych dziwić. Deweloper doskonale zdaje sobie jednak sprawę, co muszą czuć obecnie twórcy Resident Evil Requiem. Najwyraźniej Kamiya stwierdził, że to dobry sposób na okazanie wsparcia kolegom ze studia.
GramTV przedstawia:
Na koniec przypomnijmy, że premiera Resident Evil Requiem odbędzie się już 27 lutego 2026 roku, a więc w najbliższy piątek. Zgodnie z zapowiedziami gra będzie dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Zainteresowanych nową odsłoną serii zapraszamy do lektury: Grałem w Resident Evil Requiem - dwa w jednym.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!