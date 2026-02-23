Deweloper Capcomu ostro o leakerach RE Requiem. „Obyście zostali przeklęci”

Kilka dni temu informowaliśmy o krążących w sieci spoilerach z Resident Evil Requiem. Capcom zapowiedział, że podejmie we wspomnianej sprawie „zdecydowane działania” i poprosił osoby odpowiedzialne za przecieki, by nie psuły zabawy innym graczom. Cała sytuacja doczekała się również komentarza ze strony reżyser Resident Evil 2 Remake, który nie zostawił suchej nitki na leakerach.

Reżyser Resident Evil 2 Remake w ostrych słowach skomentował

Hideki Kamiya udostępnił wpis Capcomu dotyczący krążących w sieci spoilerów z Resident Evil Requiem. Deweloper dodał jednak kilka mocnych słów od siebie. Reżyser Resident Evil 2 Remake stwierdził bowiem, że poczynania leakerów są „podłe” i powinni oni zostać „przeklęci”.