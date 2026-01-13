Resident Evil Requiem coraz bliżej. Capcom potwierdza nadciągający pokaz

Prezentacja zaplanowana na połowę stycznia odsłoni kulisy.
Capcom przygotował dla społeczności graczy obszerną prezentację poświęconą nadchodzącej produkcji Resident Evil Requiem. Wydarzenie, zatytułowane po prostu Resident Evil Showcase, zostanie wyemitowane 15 stycznia o godzinie 23:00 czasu polskiego. Zainteresowani fani będą mogli śledzić transmisję na żywo za pośrednictwem oficjalnych kanałów w serwisach YouTube oraz Twitch.
Capcom szykuje pokaz Resident Evil Requiem
Całość zaplanowanego materiału ma trwać około dwunastu minut. W krótkim zwiastunie pokazano Grace Ashcroft, która posługuje się pistoletem celując w stronę atakujących ją nieumarłych potworów. Z kolei Leon S. Kennedy demonstruje swoje umiejętności w walce w zwarciu.
Poza scenami toczącymi się wewnątrz klaustrofobicznych budynków, nadchodzący pokaz ma szansę rzucić więcej światła na krążące informacje dotyczące bardziej otwartych poziomów. Spekuluje się, że nawiązana przez deweloperów współpraca z marką Porsche zaowocuje możliwością wykorzystania pojazdu do przemieszczania się po świecie gry.
Nowa era survival horroru nadchodzi wraz z Resident Evil Requiem, najnowszą i najbardziej wciągającą odsłoną kultowej serii Resident Evil. Doświadcz przerażającego survival horroru z analityczką FBI Grace Ashcroft i wskocz w porywającą, pełną adrenaliny akcję z legendarnym agentem Leonem S. Kennedym. Ich przeplatające się losy i unikalne style gry tworzą wstrząsające, pełne emocji doświadczenie, które przerazi Cię do szpiku kości. – czytamy w opisie gry.
Przypomnijmy zatem raz jeszcze, że pokaz Resident Evil Showcase odbędzie się już 15 stycznia o godzinie 23:00 czasu polskiego. Premiera Resident Evil Requiem zaplanowana jest natomiast na 27 lutego 2026 roku. Gra zmierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2.
