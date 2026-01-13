Resident Evil Requiem coraz bliżej. Capcom potwierdza nadciągający pokaz

Capcom przygotował dla społeczności graczy obszerną prezentację poświęconą nadchodzącej produkcji Resident Evil Requiem. Wydarzenie, zatytułowane po prostu Resident Evil Showcase, zostanie wyemitowane 15 stycznia o godzinie 23:00 czasu polskiego. Zainteresowani fani będą mogli śledzić transmisję na żywo za pośrednictwem oficjalnych kanałów w serwisach YouTube oraz Twitch.

Capcom szykuje pokaz Resident Evil Requiem

Całość zaplanowanego materiału ma trwać około dwunastu minut. W krótkim zwiastunie pokazano Grace Ashcroft, która posługuje się pistoletem celując w stronę atakujących ją nieumarłych potworów. Z kolei Leon S. Kennedy demonstruje swoje umiejętności w walce w zwarciu.