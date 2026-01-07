Zaloguj się lub Zarejestruj

Resident Evil Requiem może wprowadzić otwarte poziomy i większą eksplorację

Jakub Piwoński
2026/01/07 10:30
Horror ma przeplatać się z akacją i okazuje się, że ważna będzie też eksploracja. Nowy zwiastun ujawnia szczegóły rozgrywki.

W miarę jak fani odliczają dni do premiery Resident Evil Requiem, najnowszy zwiastun promujący ulepszenia graficzne Nvidii zdradza fragmenty rozgrywki. Materiał może potwierdzać wcześniejsze plotki o bardziej otwartych poziomach w kolejnej grze Capcomu.

Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem z eksploracją

Wiadomo już, że w grze pojawią się Grace Ashcroft i Leon Kennedy, którzy powrócą do Raccoon City, a gracze będą mogli także odwiedzić hotel Wrenwood – miejsce, w którym zamordowano matkę Grace. Nie wiadomo jeszcze, gdzie dokładnie znajduje się hotel, co sugeruje, że akcja może rozgrywać się w nowym mieście.

Zwiastun Nvidii pokazuje Grace spacerującą po deszczowym mieście w wysokiej rozdzielczości 4K z Path Tracing i DLSS 4, a przyspieszone generowanie wieloklatkowe poprawia wrażenia wizualne. Fragmenty sugerują, że Grace będzie mogła eksplorować znacznie większe lokacje niż dotychczas, a Leon będzie poruszał się po kilku dużych poziomach akcji. Dotychczasowe przecieki wspominały o „otwartym świecie” dla Grace, co wydaje się teraz częściowo potwierdzone.

Capcom intensywnie promuje także samochód Leona – customowego Porsche Cayenne Turbo GT, którym gracz będzie się poruszał w grze. Choć szczegóły otwartych poziomów pozostają spekulatywne, wcześniejsze zwiastuny pokazują potencjał większych lokacji, a seria może kontynuować kierunek rozpoczęty w Resident Evil Village. Premiera Resident Evil Requiem zaplanowana jest na 27 lutego na Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Źródło:https://gamerant.com/resident-evil-requiem-open-world/

Tagi:

News
Capcom
Resident Evil
Resident Evil Requiem
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




