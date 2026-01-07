Resident Evil Requiem może wprowadzić otwarte poziomy i większą eksplorację

Horror ma przeplatać się z akacją i okazuje się, że ważna będzie też eksploracja. Nowy zwiastun ujawnia szczegóły rozgrywki.
W miarę jak fani odliczają dni do premiery Resident Evil Requiem, najnowszy zwiastun promujący ulepszenia graficzne Nvidii zdradza fragmenty rozgrywki. Materiał może potwierdzać wcześniejsze plotki o bardziej otwartych poziomach w kolejnej grze Capcomu.
Resident Evil Requiem z eksploracją
Wiadomo już, że w grze pojawią się Grace Ashcroft i Leon Kennedy, którzy powrócą do Raccoon City, a gracze będą mogli także odwiedzić hotel Wrenwood – miejsce, w którym zamordowano matkę Grace. Nie wiadomo jeszcze, gdzie dokładnie znajduje się hotel, co sugeruje, że akcja może rozgrywać się w nowym mieście.
Zwiastun Nvidii pokazuje Grace spacerującą po deszczowym mieście w wysokiej rozdzielczości 4K z Path Tracing i DLSS 4, a przyspieszone generowanie wieloklatkowe poprawia wrażenia wizualne. Fragmenty sugerują, że Grace będzie mogła eksplorować znacznie większe lokacje niż dotychczas, a Leon będzie poruszał się po kilku dużych poziomach akcji. Dotychczasowe przecieki wspominały o „otwartym świecie” dla Grace, co wydaje się teraz częściowo potwierdzone.
Capcom intensywnie promuje także samochód Leona – customowego Porsche Cayenne Turbo GT, którym gracz będzie się poruszał w grze. Choć szczegóły otwartych poziomów pozostają spekulatywne, wcześniejsze zwiastuny pokazują potencjał większych lokacji, a seria może kontynuować kierunek rozpoczęty w Resident Evil Village. Premiera Resident Evil Requiem zaplanowana jest na 27 lutego na Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S.
