Resident Evil Requiem może wprowadzić otwarte poziomy i większą eksplorację

Horror ma przeplatać się z akacją i okazuje się, że ważna będzie też eksploracja. Nowy zwiastun ujawnia szczegóły rozgrywki.

W miarę jak fani odliczają dni do premiery Resident Evil Requiem, najnowszy zwiastun promujący ulepszenia graficzne Nvidii zdradza fragmenty rozgrywki. Materiał może potwierdzać wcześniejsze plotki o bardziej otwartych poziomach w kolejnej grze Capcomu.

Resident Evil Requiem z eksploracją

Wiadomo już, że w grze pojawią się Grace Ashcroft i Leon Kennedy, którzy powrócą do Raccoon City, a gracze będą mogli także odwiedzić hotel Wrenwood – miejsce, w którym zamordowano matkę Grace. Nie wiadomo jeszcze, gdzie dokładnie znajduje się hotel, co sugeruje, że akcja może rozgrywać się w nowym mieście.