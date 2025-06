Jak wygląda Resident Evil 9 Requiem? Zobaczyliśmy sporo nowych materiałów z gry

Podczas zamkniętego pokazu zaprezentowano 30-minutowe demo Resident Evil 9, w którym rozgrywka dynamicznie przechodzi z perspektywy pierwszoosobowej na trzecioosobową. Capcom oficjalnie potwierdził obecność obu widoków, co ma pogodzić fanów różnych stylów rozgrywki.

Do sieci trafiły nowe szczegóły na temat Resident Evil 9: Requiem. Z doniesień wynika, że Capcom zamierza połączyć stylistykę i mechaniki z Resident Evil 7 i Village z tym, co gracze pokochali w ostatnich remake’ach. Requiem ma zaoferować więcej swobody, brutalności i grozy niż jakakolwiek wcześniejsza odsłona serii.

Poznaliśmy też pierwsze szczegóły dotyczące drugiej grywalnej postaci. Będzie to ktoś uzbrojony i „znajomy” – wśród spekulacji pojawiają się nazwiska Leona S. Kennedy’ego i Jill Valentine. Demo koncentrowało się na bohaterce imieniem Grace, która przemierzała mroczne lokacje, zapalała światła i broniła się przed potworem odgryzającym jej fragment ramienia. Zamiast sprayu, do leczenia używała strzykawki – co sugeruje zmiany w systemie regeneracji zdrowia.