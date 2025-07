Resident Evil 9 porzuci krytykowany element RE Village. Capcom skupi się na grze solo

Niechciany multiplayer wreszcie zniknął, a seria wraca do korzeni.

Capcom oficjalnie zakończył wsparcie dla Resident Evil RE:Verse, sieciowej gry dołączanej do Resident Evil Village. Serwery wyłączono 29 czerwca 2025 roku, a firma zapowiada, że od teraz skupi się na tworzeniu produkcji nastawionych wyłącznie na rozgrywkę dla jednego gracza.

Resident Evil RE:Verse – porażka, której nikt nie będzie żałować

RE:Verse zadebiutowało w październiku 2022 roku, ale od samego początku nie cieszyło się popularnością. Gra zbierała fatalne recenzje – na Steamie tylko 34% z 4789 opinii to oceny pozytywne. Jednocześnie w grze aktywnych było maksymalnie 2115 graczy – i to w dniu premiery. Później liczby te spadły do poziomu kilkudziesięciu osób dziennie.