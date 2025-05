Resident Evil 9 pierwotnie rozwijany był jako gra wieloosobowa z otwartym światem. Capcom nie był przekonany do tego pomysłu

Według znanego insidera Dusk Golema (AestheticGamer), pierwotna wersja Resident Evil 9 miała być zupełnie inna niż to, czego obecnie oczekują fani. Gra rozwijana była już od 2017 roku, tuż po premierze Resident Evil 7, które według wewnętrznych szacunków Capcomu początkowo nie spełniło oczekiwań sprzedażowych. W reakcji na to, deweloperzy postanowili obrać całkiem nowy kierunek – gra miała być zaoferować otwarty świat i rozgrywkę wieloosobową, a jej akcja miała rozgrywać się na fikcyjnej wyspie inspirowanej Singapurem. Wśród głównych bohaterów mieli pojawić się Leon S. Kennedy i Jill Valentine.

Resident Evil 9 – gra powstawała jako produkcji multiplayer z otwartym światem

Ten ambitny projekt nie przetrwał jednak próby czasu. Jak twierdzi Dusk Golem, Capcom całkowicie zrestartował rozwój gry w 2021 roku, mniej więcej w okresie premiery Resident Evil Village. Do tego momentu Resident Evil 7 odnotowało znakomite wyniki sprzedażowe w długim okresie, co przekonało firmę do powrotu do bardziej klasycznych rozwiązań survival horroru.