Coraz głośniej mówi się, że Resident Evil 9 "na 100 %" zostanie ujawniony jeszcze w tym roku. Kiedy premiera?

Plotki wokół Resident Evil 9 nie milkną – a wręcz przeciwnie, z każdym tygodniem nabierają na sile. Choć Capcom nie wydał jeszcze żadnego oficjalnego komunikatu, wiele wskazuje na to, że gra zostanie ujawniona jeszcze w 2025 roku, a jej premiera nastąpi w 2026. Są nawet tacy, którzy są tego pewni. Na 100 %.

Prawie na 100% jest pewne, że zostanie ujawnione w tym roku i wydane w przyszłym. Wątpię, że będą dalej opóźniać. Pytanie brzmi, czy zostanie ujawnione tego lata, czy na przykład na TGA w tym roku, i czy zostanie wydane w tym roku fiskalnym (kończącym się 31 marca 2026 r.) czy w następnym roku fiskalnym pod koniec 2026 r.

Nie wiadomo jednak, gdzie dokładnie mogłoby dojść do zapowiedzi. Spekuluje się, że Capcom może pokazać grę podczas nadchodzącego Summer Game Fest w czerwcu lub na The Game Awards w grudniu. Jeśli chodzi o premierę, pojawiają się dwie możliwości: końcówka roku fiskalnego (czyli do 31 marca 2026 r.) albo końcówka kalendarzowego 2026 roku.