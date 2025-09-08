Resident Evil 5 nie otrzyma remake’u? Capcom obecnie nie pracuje nad odświeżeniem tej części serii

Studio zajęte jest innym projektem z popularnej marki survival horrorów.

Fani serii Resident Evil z niecierpliwością oczekują kolejnych remake’ów, które w ostatnich latach stały się znakiem rozpoznawczym Capcomu. Po ogromnym sukcesie odnowionej wersji Resident Evil 2 i ciepło przyjętym, choć nieco mniej entuzjastycznym Resident Evil 3, gracze z nadzieją spoglądają na kolejne projekty. Najnowsze przecieki od zaufanego źródła, znanego jako Dusk Golem, rzucają nowe światło na plany Capcomu, przynosząc zarówno dobre, jak i rozczarowujące wieści. Resident Evil 5 – remake nie znajduje się obecnie w produkcji Niestety, dla fanów Resident Evil 5 informacje nie są optymistyczne. Według przecieku, remake tej części nie otrzymał jeszcze zielonego światła od wydawcy, co oznacza, że na odświeżoną wersję przygód Chrisa Redfielda i Shevy Alomar trzeba będzie jeszcze długo poczekać.

Remake Resident Evil 5 nie został jeszcze zatwierdzony – przyznał Dusk Golem. Jeśli informacje te się potwierdzą, Capcom być może nie planuje w najbliższej przyszłości odświeżać tej odsłony serii lub dopiero prowadzi wstępne rozmowy na temat remake’u Resident Evil 5, ale projekt nie wszedł jeszcze w fazę pełnej produkcji. Oznacza to, że potencjalna premiera pozostaje odległa, a uwaga graczy powinna skupić się na innych potwierdzonych tytułach w uniwersum, takich jak Resident Evil Requiem oraz Resident Evil Survival Unit, które zbliżają się do swojej premiery.

Zdecydowanie bardziej pozytywne wieści dotyczą remake’u Resident Evil Code: Veronica. Według przecieku, ten projekt jest w zaawansowanej fazie produkcji i prace przebiegają wyjątkowo sprawnie, co może przyspieszyć premierę. Remake Code: Veronica jest w rozwoju od 2022 roku, czyli przez około trzy lata. Proces tworzenia przebiega bardzo płynnie, więc projekt jest przed harmonogramem – zdradza Dusk Golem. Jednak brak zielonego światła dla Resident Evil 5 Remake może być rozczarowaniem dla części fanów serii, zwłaszcza że gra ta, mimo mieszanych opinii w czasie swojej premiery w 2009 roku, ma oddaną grupę wielbicieli ceniących jej kooperacyjny tryb rozgrywki i dynamiczną akcję. Jednak szybkie postępy w pracach nad Code: Veronica Remake dają nadzieję, że Capcom wkrótce dostarczy kolejny wysokiej jakości tytuł, który zadowoli miłośników survival horroru.

