Resident Evil 4 Remake – edycja kolekcjonerska dostępna w Polsce. Cena? Szkoda gadać

Kolekcjonerzy przygotujcie się, mamy dobra i złą wiadomość. Od której zacząć?

Resident Evil 4 Remake zaskakuje ceną edycji specjalnej

Zacznijmy od tej dobrej. Edycja kolekcjonerska gry Resident Evil 4 Remake trafi do polskich sklepów. Niestety, wydanie zawierające kilka gadżetów wyceniono na 1999zł. Jeśli taka kwota Was nie przeraża, to już teraz możecie zacząć składać zamówienia w przedsprzedaży.



Trudno ocenić faktyczną wartość kolekcjonerską, ale na pierwszy rzut oka cena wydaje się być mocno przesadzona. W skład specjalnego wydania wchodzą: gra + steelbook, kod na extra DLC pack, cyfrowy soundtrack, figurka, artbook, plakat i pudełko. Grafikę prezentującą wszystkie z wymienionych dodatków znajdziecie poniżej.