Cyberpunkowa platformówka Replaced znów opóźniona. Gracze poczekają dłużej

Sad Cat Studios po raz kolejny opóźniło premierę swojej cyberpunkowej platformówki. Replaced, bo o tym tytule mowa, nie trafi na rynek w przewidywanym wcześniej terminie. Teraz deweloperzy mówią o wiośnie 2026 roku.
Replaced wciąż w produkcji – finalny zwiastun jeszcze w tym roku, premiera w 2026
Od momentu ujawnienia w 2021 roku, Replaced wzbudzało zainteresowanie. Rozwój gry był jednak utrudniony, częściowo z powodu lokalizacji zespołu w pobliżu konfliktu między Rosją a Ukrainą. Chociaż pierwotnie celowano w premierę w 2025 roku, twórcy potwierdzili, że tytuł nie pojawi się na rynku w tym terminie.
Dyrektor gry, Yura Zhdanovich, przeprosił za opóźnienia, podkreślając, że priorytetem jest dostarczenie „naprawdę wyjątkowego doświadczenia” i zapewniając, że produkcja jest już bliska ukończenia. Mimo braku dokładnej daty premiery, finalny zwiastun Replaced zostanie zaprezentowany jeszcze w tym roku. Gra będzie dostępna na PC oraz konsolach Xbox Series X/S, a także od dnia premiery w usłudze Game Pass.
REPLACED to retro-futurystyczna platformówka 2.5D w klimatach sci-fi osadzona w alternatywnej wersji Ameryki lat 80. XX wieku, oferująca dynamiczną walkę i głęboką, dystopijną fabułę.
Grasz jako R.E.A.C.H. – sztuczna inteligencja uwięziona wbrew swojej woli w ludzkim ciele, która usiłuje przyzwyczaić się do ludzkiego życia w Phoenix-City i poza nim.
Zepsute do szpiku kości społeczeństwo wprost roi się od przestępców, a sprawy przybierają gorszy obrót po katastrofalnym wydarzeniu nuklearnym. W tym świecie rządzi korupcja i chciwość, a osobnicy u władzy postrzegają ludzi i ich organy jako zwykłą walutę. REPLACED skupia się na rozgrywce dla jednego gracza, łącząc kinowe sekwencje platformowe z pixel-artową grafiką i dynamiczną walką. – brzmi opis gry.
Poniżej najnowszy trailer opublikowany za pośrednictwem kanału IGN.
