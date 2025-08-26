Zaloguj się lub Zarejestruj

Cyberpunkowa platformówka Replaced znów opóźniona. Gracze poczekają dłużej

Patrycja Pietrowska
2025/08/26 09:00
0
0

Sad Cat Studios przesuwa premierę Replaced.

Sad Cat Studios po raz kolejny opóźniło premierę swojej cyberpunkowej platformówki. Replaced, bo o tym tytule mowa, nie trafi na rynek w przewidywanym wcześniej terminie. Teraz deweloperzy mówią o wiośnie 2026 roku.

Replaced
Replaced

Replaced wciąż w produkcji – finalny zwiastun jeszcze w tym roku, premiera w 2026

Od momentu ujawnienia w 2021 roku, Replaced wzbudzało zainteresowanie. Rozwój gry był jednak utrudniony, częściowo z powodu lokalizacji zespołu w pobliżu konfliktu między Rosją a Ukrainą. Chociaż pierwotnie celowano w premierę w 2025 roku, twórcy potwierdzili, że tytuł nie pojawi się na rynku w tym terminie.

Dyrektor gry, Yura Zhdanovich, przeprosił za opóźnienia, podkreślając, że priorytetem jest dostarczenie „naprawdę wyjątkowego doświadczenia” i zapewniając, że produkcja jest już bliska ukończenia. Mimo braku dokładnej daty premiery, finalny zwiastun Replaced zostanie zaprezentowany jeszcze w tym roku. Gra będzie dostępna na PC oraz konsolach Xbox Series X/S, a także od dnia premiery w usłudze Game Pass.

REPLACED to retro-futurystyczna platformówka 2.5D w klimatach sci-fi osadzona w alternatywnej wersji Ameryki lat 80. XX wieku, oferująca dynamiczną walkę i głęboką, dystopijną fabułę.

Grasz jako R.E.A.C.H. – sztuczna inteligencja uwięziona wbrew swojej woli w ludzkim ciele, która usiłuje przyzwyczaić się do ludzkiego życia w Phoenix-City i poza nim.

Zepsute do szpiku kości społeczeństwo wprost roi się od przestępców, a sprawy przybierają gorszy obrót po katastrofalnym wydarzeniu nuklearnym. W tym świecie rządzi korupcja i chciwość, a osobnicy u władzy postrzegają ludzi i ich organy jako zwykłą walutę. REPLACED skupia się na rozgrywce dla jednego gracza, łącząc kinowe sekwencje platformowe z pixel-artową grafiką i dynamiczną walką. – brzmi opis gry.

GramTV przedstawia:

Poniżej najnowszy trailer opublikowany za pośrednictwem kanału IGN.

Źródło:https://insider-gaming.com/replaced-delayed-spring-2026-trailer/

Tagi:

News
opóźnienie
platformówka
cyberpunk
2,5D
Thunderful
Replaced
opóźnienie premiery
Sad Cat Studios
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112