Cyberpunkowa platformówka Replaced znów opóźniona. Gracze poczekają dłużej

Sad Cat Studios po raz kolejny opóźniło premierę swojej cyberpunkowej platformówki. Replaced, bo o tym tytule mowa, nie trafi na rynek w przewidywanym wcześniej terminie. Teraz deweloperzy mówią o wiośnie 2026 roku.

Replaced wciąż w produkcji – finalny zwiastun jeszcze w tym roku, premiera w 2026

Od momentu ujawnienia w 2021 roku, Replaced wzbudzało zainteresowanie. Rozwój gry był jednak utrudniony, częściowo z powodu lokalizacji zespołu w pobliżu konfliktu między Rosją a Ukrainą. Chociaż pierwotnie celowano w premierę w 2025 roku, twórcy potwierdzili, że tytuł nie pojawi się na rynku w tym terminie.

Dyrektor gry, Yura Zhdanovich, przeprosił za opóźnienia, podkreślając, że priorytetem jest dostarczenie „naprawdę wyjątkowego doświadczenia” i zapewniając, że produkcja jest już bliska ukończenia. Mimo braku dokładnej daty premiery, finalny zwiastun Replaced zostanie zaprezentowany jeszcze w tym roku. Gra będzie dostępna na PC oraz konsolach Xbox Series X/S, a także od dnia premiery w usłudze Game Pass.