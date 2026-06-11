Rennsport otrzymało darmową aktualizację Coast to Coast. Tory Sebring i Laguna Seca są już dostępne

Jeśli jeszcze gracie w Rennsporto to właśnie za darmo możecie sprawdzić nowe obiekty.

Twórcy Rennsport udostępnili bezpłatną aktualizację Coast to Coast, która wzbogaca symulator wyścigowy o dwa legendarne amerykańskie tory Sebring International Raceway oraz Laguna Seca. Aktualizacja jest już dostępna dla wszystkich graczy i przynosi także kolejne usprawnienia sztucznej inteligencji oraz szereg poprawek technicznych. Rennsport nadal walczy o uwagę graczy po niezbyt udanej premierze. Zachęcamy do sprawdzenia naszej recenzji gry. Rennsport otrzymuje dwa darmowe tory Zarówno Sebring, jak i Laguna Seca należą do najbardziej rozpoznawalnych torów wyścigów długodystansowych w Ameryce Północnej. Oba obiekty są częścią kalendarza serii IMSA, jednej z najważniejszych mistrzostw samochodów sportowych na świecie. Ich obecność w Rennsport jest szczególnie istotna, ponieważ gra oferuje już samochody klas GTP (LMDh) oraz GT3, które rywalizują również w rzeczywistych zawodach IMSA.

Aktualizacja Coast to Coast zawiera także drugą wersję systemu sztucznej inteligencji przeciwników. Według studia Competition Company oraz partnera deweloperskiego Teyon zachowanie komputerowych kierowców zostało oddzielone od zależności związanych z liczbą klatek na sekundę. Oznacza to, że nawet na słabszych komputerach AI powinno działać bardziej przewidywalnie i stabilnie.

GramTV przedstawia:

Twórcy zapewniają również, że kierowani przez komputer rywale są teraz szybsi na wszystkich torach oraz rzadziej popełniają nietypowe błędy, takie jak nieuzasadnione hamowanie czy wyjazdy poza tor. Nie oznacza to jednak całkowitego wyeliminowania problemów. Nadal zdarzają się sytuacje, w których samochody AI zderzają się ze sobą, szczególnie na Sebring oraz Nordschleife. Deweloperzy przyznają również, że słynny zakręt Karussell na Nurburgringu wciąż powoduje nietypowe zachowania sztucznej inteligencji. W aktualizacji zabrakło natomiast zapowiadanego wcześniej Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport. Samochód ma zostać dodany do gry w jednej z przyszłych aktualizacji. Oprócz nowej zawartości Competition Company ogłosiło również trwałą obniżkę ceny Rennsport Standard Edition. Od 19 czerwca podstawowa wersja gry będzie kosztowała o 50 procent mniej niż dotychczas. Aktualizacja Coast to Coast jest już dostępna dla wszystkich graczy Rennsport całkowicie za darmo.