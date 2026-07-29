MOZA przeprowadza potężną ofensywę na rynku urządzeń do symulatorów. Pełny ruchomy kokpit robi szczególne wrażenie

MOZA zaprezentowała zaawansowany system ruchu HMA150 oraz całą gamę nowych urządzeń dla fanów simracingu, lotnictwa i symulatorów rolniczych.

MOZA zaprezentowała jedną z największych premier produktowych w swojej historii. Producent przedstawił zupełnie nowe urządzenia oraz oprogramowanie przeznaczone dla miłośników symulatorów wyścigowych, lotniczych i rolniczych. Najważniejszą nowością jest pierwszy w historii marki pełny system ruchu kokpitu MOZA HMA150 Haptic Motion System, ale na tym lista premier się nie kończy. MOZA zaprezentowała mnóstwo nowego sprzętu dla graczy Oprócz wyżej wymienionego, producent zapowiedział również bazę kierownicy MOZA R16 Ultra Direct Drive, zestaw MOZA R5 Pro Racing Simulator, system sterowania dla symulatorów rolniczych MOZA Farming Control System, bazę MOZA AY90 Force Feedback Yoke Base, uchwyt MFY Pro Yoke Handle, a także kolejne funkcje wykorzystujące sztuczną inteligencję, w tym AI Motion oraz rozwijane narzędzie treningowe AI Coach. Nowe urządzenia mają rozszerzyć ekosystem MOZA o pełne systemy ruchu kokpitu oraz symulatory maszyn rolniczych, jednocześnie oferując nowe możliwości zarówno początkującym, jak i zaawansowanym użytkownikom symulatorów wyścigowych i lotniczych.

MOZA HMA150 Haptic Motion System (zestaw z czterema siłownikami) – 3 199 euro Największą nowością jest MOZA HMA150 Haptic Motion System, czyli pierwszy system ruchu całego kokpitu opracowany przez producenta. Rozwiązanie wykorzystuje cztery siłowniki HMA150 Haptic Motion Actuator, dzięki którym użytkownik może odczuwać ruch całego stanowiska, a nie jedynie efekty generowane przez kierownicę lub pedały. System odwzorowuje przechyły pojazdu, nurkowanie podczas hamowania, przyspieszanie, przenoszenie masy, pracę zawieszenia, zmiany wysokości nawierzchni, najeżdżanie na tarki, kolizje oraz wibracje wynikające z rodzaju podłoża. Każdy siłownik oferuje 150 mm skoku, prędkość dochodzącą do 300 mm/s, przyspieszenie przekraczające 1G przy obsługiwanym obciążeniu oraz możliwość pracy z platformami ważącymi nawet 350 kg. System generuje również wibracje o częstotliwości sięgającej 200 Hz, dzięki czemu potrafi jednocześnie wykonywać duże ruchy platformy i przekazywać bardzo szczegółowe informacje o nawierzchni. MOZA podkreśla, że zastosowano własne silniki serwo, autorskie algorytmy sterowania oraz konstrukcję mechaniczną i oprogramowanie opracowane wewnętrznie. Kontroler został zintegrowany z urządzeniem, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania osobnej skrzynki sterującej. Nie zabrakło również przycisku awaryjnego zatrzymania oraz systemu kontrolowanego opuszczania platformy zwiększającego bezpieczeństwo użytkownika. Całość obsługiwana jest przez aplikację MOZA Motion Manager, która umożliwia korzystanie z gotowych profili oraz regulację zakresu ruchu, intensywności efektów, poszczególnych osi oraz poziomu wibracji. Razem z systemem ruchu zadebiutowała technologia MOZA AI Motion. Nowa funkcja została zintegrowana z programem Motion Manager i analizuje w czasie rzeczywistym obraz oraz dźwięk wyświetlanej gry. Na tej podstawie rozpoznaje konkretne sytuacje podczas rozgrywki i generuje odpowiadające im efekty ruchu oraz wibracji. Technologia nie zastępuje klasycznej telemetrii, ale ją uzupełnia. Jeśli gra udostępnia dane telemetryczne, Motion Manager wykorzystuje je do wygenerowania precyzyjnych efektów opartych na fizyce. W przypadku produkcji, które takich danych nie oferują, AI Motion analizuje bezpośrednio przebieg rozgrywki i tworzy odpowiednie efekty haptyczne, rozszerzając obsługę na znacznie większą liczbę tytułów. Użytkownicy mogą samodzielnie regulować intensywność poszczególnych efektów oraz ustalać limity działania systemu, dostosowując poziom realizmu do własnych preferencji. MOZA R16 Ultra Direct Drive Wheel Base – 549 euro Nowa baza kierownicy R16 Ultra Direct Drive została zaprojektowana z myślą o bardziej wymagających simracerach. Urządzenie oferuje 16 Nm momentu obrotowego i wykorzystuje nową konstrukcję silnika z płaskim uzwojeniem, która zwiększa gęstość momentu obrotowego przy zachowaniu kompaktowych wymiarów. Za odczyt ruchów kierownicy odpowiada 21-bitowy enkoder magnetyczny, który rejestruje bardzo precyzyjne dane dotyczące skrętu oraz pracy silnika. Dzięki temu baza dokładniej odwzorowuje poziom przyczepności, przenoszenie masy, fakturę nawierzchni oraz zachowanie samochodu. Napęd wykorzystuje procesor pracujący z częstotliwością 600 MHz oraz algorytm MOZA NexGen FFB Algorithm 4.0, który ma zapewniać niskie opóźnienia i bardziej szczegółowe efekty Force Feedback. Producent wprowadził również nowy algorytm interpolacji sił Force Feedback. Po jego aktywowaniu sygnały są płynnie wygładzane, eliminując efekt ziarnistości, szarpnięć i skokowych zmian siły. Dzięki temu detale takie jak struktura asfaltu czy wibracje podczas przejazdu przez tarki mają być przekazywane bardziej naturalnie i płynnie. Parametry działania można konfigurować w aplikacji MOZA Pit House, regulując siłę Force Feedback, tłumienie oraz pozostałe ustawienia. Baza pozostaje kompatybilna z dotychczasowymi kierownicami, pedałami i akcesoriami MOZA. MOZA R5 Pro Racing Simulator – 419 euro oraz MOZA R5 Pro Truck Driving Simulator – 529 euro

GramTV przedstawia:

Nowy zestaw R5 Pro Racing Simulator to komplet przeznaczony dla osób rozpoczynających przygodę z napędami Direct Drive. W skład zestawu wchodzą baza Direct Drive o momencie obrotowym 6 Nm, kierownica ES Lite, pedały SRP Lite2 oraz uchwyt do montażu na biurku. Nowa wersja bazy oferuje stały moment obrotowy 6 Nm oraz 21-bitowy enkoder magnetyczny zapewniający rozdzielczość przekraczającą dwa miliony punktów odczytu. Ma to pozwalać na dokładniejsze odwzorowanie przyczepności, faktury nawierzchni oraz zachowania samochodu. Pedały SRP Lite2 również zostały zmodernizowane i mogą być rozbudowywane o opcjonalne zestawy zwiększające realizm hamulca, gazu i sprzęgła. Producent zapowiedział także wariant R5 Pro Truck Driving Simulator, wyposażony w dużą kierownicę TSW Truck Wheel, przeznaczoną dla fanów symulatorów ciężarówek. MOZA Farming Control System – 209 euro MOZA po raz pierwszy wchodzi również na rynek symulatorów rolniczych. Nowy MOZA Farming Control System przeznaczony jest do obsługi maszyn rolniczych, budowlanych oraz ciężkiego sprzętu. System wyposażono w joystick wykorzystujący czujniki Halla, przepustnicę, zintegrowany panel sterowania oraz 46 programowalnych przycisków i przełączników. Urządzenie oficjalnie współpracuje z takimi tytułami jak Farming Simulator 25, Farming Simulator 22, Construction Simulator, Euro Truck Simulator 2 oraz American Truck Simulator. Konfiguracja wszystkich funkcji odbywa się poprzez aplikację MOZA Pit House. MOZA AY90 Force Feedback Yoke Base – 419 euro Po premierze modelu AY210 producent przygotował również bardziej przystępny cenowo AY90 Force Feedback Yoke Base. Nowa baza została opracowana z myślą o domowych symulatorach lotniczych i oferuje moment obrotowy w osi przechyłu wynoszący 4,2 Nm, siłę pchania i ciągnięcia na poziomie 90 N oraz 95 mm skoku. Urządzenie odwzorowuje opór sterów wynikający z prędkości lotu, trymowania, przeciągnięcia, turbulencji czy lądowania. AY90 współpracuje z takimi grami jak Microsoft Flight Simulator, X-Plane oraz DCS. W przyszłości aplikacja MOZA Cockpit otrzyma możliwość importowania gotowych profili konfiguracji. MOZA MFY Pro Yoke Handle – 309 euro Nowy uchwyt MFY Pro wyposażono we wbudowany 4,3-calowy ekran dotykowy, na którym mogą być wyświetlane informacje dotyczące samolotu oraz konfigurowalne strony kokpitu. Producent podkreśla, że rozwiązanie pozwala szybciej uzyskać dostęp do najważniejszych parametrów lotu, jednocześnie ograniczając liczbę dodatkowych ekranów na biurku. MFY Pro oferuje 26 programowalnych przycisków, joysticki z czujnikami Halla oraz system szybkiego montażu MOZA Quick Release. Uchwyt współpracuje zarówno z bazą AY90, jak i AY210. MOZA przypomniała również o dostępnej już funkcji AI Coach, która jest zintegrowana z programem MOZA Pit House. Według producenta jest to pierwsze w branży narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję, które potrafi aktywnie sterować kompatybilnym sprzętem simracingowym podczas nauki kierowcy. Delikatnie poruszając kierownicą oraz pedałami, AI prezentuje użytkownikowi prawidłowe techniki skręcania, hamowania i operowania gazem, pomagając wyrobić pamięć mięśniową. Program oferuje kolejne etapy szkolenia obejmujące prezentację przejazdów, naukę pracy pedałami, ćwiczenie skręcania oraz samodzielną jazdę. Do wyboru przygotowano poziomy Beginner, Intermediate i Professional, a także różne poziomy wsparcia AI. Po zakończeniu sesji AI Coach umożliwia porównanie własnej jazdy z referencyjnymi okrążeniami sztucznej inteligencji, analizując tor jazdy, skręty, hamowanie, operowanie gazem oraz czasy okrążeń. Wszystkie nowe produkty trafiły do sprzedaży 28 lipca 2026 roku za pośrednictwem oficjalnego sklepu MOZA oraz autoryzowanych sprzedawców.