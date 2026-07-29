MOZA Racing została oficjalnym partnerem Gran Turismo World Series. Pierwsze licencjonowanych produkty dla PlayStation są już w drodze

MOZA Racing ogłosiła oficjalne nawiązanie partnerstwa z Gran Turismo World Series, jednocześnie zapowiadając pierwsze licencjonowane produkty dla PlayStation.
MOZA Racing ogłosiła nawiązanie oficjalnej współpracy z Gran Turismo World Series, czyli najbardziej prestiżowymi międzynarodowymi rozgrywkami organizowanymi w ramach serii Gran Turismo. Partnerstwo zostało ogłoszone stanowi kolejny krok w rozwoju marki na rynku profesjonalnego simracingu.
MOZA Racing oficjalnym partnerem Gran Turismo World Series
Współpraca rozpocznie się wraz z 2. rundą sezonu Gran Turismo World Series 2026, której transmisja odbędzie się 15 sierpnia. Od tego momentu MOZA Racing będzie występować jako oficjalny partner mistrzostw, a logo producenta pojawi się podczas oficjalnych transmisji zawodów. Firma podkreśla, że partnerstwo jest elementem jej długofalowej strategii wspierania esportowego simracingu oraz rozwijania jeszcze bardziej realistycznych doświadczeń dla kierowców wirtualnych wyścigów.
MOZA Racing w ostatnich latach stała się jednym z najszybciej rozwijających się producentów sprzętu do symulatorów wyścigowych. W ofercie firmy znajdują się bazy kierownic Direct Drive, kierownice, pedały, deski rozdzielcze, skrzynie biegów, systemy ruchu kokpitu oraz rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję, których celem jest jak najwierniejsze odwzorowanie prowadzenia prawdziwego samochodu wyścigowego. Szerzej o nowościach tego producenta napisaliśmy tutaj.Producent podkreśla, że fundamentem rozwoju firmy jest zespół inżynierów wywodzących się z branży motoryzacyjnej. Specjaliści zajmujący się wcześniej aktywnymi układami zawieszenia, systemami sterowania ruchem oraz konstrukcją samochodów wykorzystują swoje doświadczenie przy projektowaniu urządzeń do symulatorów. Dzięki przeniesieniu technologii stosowanych w motoryzacji, takich jak rozwiązania typu drive-by-wire, precyzyjne układy pomiarowe czy inteligentne algorytmy sterowania, MOZA chce jeszcze bardziej zbliżyć świat wirtualnych wyścigów do prawdziwych doświadczeń za kierownicą.
To podejście znajduje odzwierciedlenie w całym ekosystemie produktów firmy. Najnowsze bazy Direct Drive wykorzystują silniki z płaskim uzwojeniem o wysokiej gęstości momentu obrotowego, zaawansowane algorytmy Force Feedback oraz systemy precyzyjnego pomiaru momentu obrotowego, które mają zapewniać bardziej szczegółowe i realistyczne odczucia podczas jazdy. MOZA rozwija również aktywne pedały z systemem Force Feedback, pozwalające odczuwać siły działające podczas hamowania oraz zachowanie samochodu inspirowane prawdziwym motorsportem. Za sprawą współpracy z Gran Turismo World Series producent zamierza wspierać jedne z najważniejszych zawodów simracingowych na świecie, jednocześnie inspirując kolejne pokolenie wirtualnych kierowców. Według firmy partnerstwo opiera się na wspólnej wizji dalszego rozwoju technologii, rywalizacji esportowej oraz globalnej społeczności simracingowej.
Cy Guan, dyrektor generalny MOZA Racing, skomentował partnerstwo:
GramTV przedstawia:
Naszą misją w MOZA Racing zawsze było uczynienie profesjonalnego simracingu bardziej dostępnym przy jednoczesnym nieustannym przesuwaniu granic wydajności i realizmu. Partnerstwo z Gran Turismo World Series jest dla nas niezwykle ważnym kamieniem milowym. Gran Turismo od lat inspiruje kolejne pokolenia miłośników wyścigów i jesteśmy zaszczyceni, że możemy wspierać mistrzostwa reprezentujące najwyższy poziom wirtualnego motorsportu. Wspólnie chcemy stworzyć nowe możliwości dla kierowców na całym świecie.
Do współpracy odniósł się również twórca serii Gran Turismo, Kazunori Yamauchi:
Moje pierwsze doświadczenia z produktami MOZA dotyczyły ich gimbali do stabilizacji kamer. Zarówno gimbale, jak i kierownice wykorzystują bardzo podobne technologie precyzyjnego sterowania silnikami elektrycznymi, dlatego od dłuższego czasu obserwowałem możliwości rozwojowe, technologie oraz niezawodność firmy MOZA. Rozwój kierownic z Force Ffeedbackiem dla użytkowników domowych, który rozpoczął się jeszcze za czasów Gran Turismo 3 A-Spec, trwa do dziś. Teraz, gdy MOZA dołącza do nas jako partner, jestem podekscytowany możliwościami stworzenia kierownicy, która będzie optymalna z punktu widzenia Gran Turismo. Mam nadzieję, że z niecierpliwością będziecie oczekiwać nowych produktów przygotowywanych wspólnie z MOZA.
Yamauchi dodał również, że rozwój sprzętu wyścigowego odgrywa niezwykle ważną rolę w przybliżaniu wirtualnych doświadczeń do rzeczywistości i wyraził zadowolenie z dołączenia MOZA Racing do grona oficjalnych partnerów Gran Turismo World Series. Producent sprzętu do simracingu ujawnił również, że współpraca z Gran Turismo to dopiero początek. MOZA Racing potwierdziła, iż pracuje nad swoimi pierwszymi oficjalnie licencjonowanymi produktami wyścigowymi dla PlayStation. Choć urządzenia nadal znajdują się w fazie rozwoju, producent zapowiada ujawnienie kolejnych szczegółów w nadchodzących miesiącach. Celem jest dalsza rozbudowa ekosystemu sprzętu oraz dostarczenie nowych rozwiązań dla graczy serii Gran Turismo na całym świecie.
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