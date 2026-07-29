MOZA Racing została oficjalnym partnerem Gran Turismo World Series. Pierwsze licencjonowanych produkty dla PlayStation są już w drodze

Współpraca rozpocznie się wraz z 2. rundą sezonu Gran Turismo World Series 2026, której transmisja odbędzie się 15 sierpnia. Od tego momentu MOZA Racing będzie występować jako oficjalny partner mistrzostw, a logo producenta pojawi się podczas oficjalnych transmisji zawodów. Firma podkreśla, że partnerstwo jest elementem jej długofalowej strategii wspierania esportowego simracingu oraz rozwijania jeszcze bardziej realistycznych doświadczeń dla kierowców wirtualnych wyścigów.

MOZA Racing w ostatnich latach stała się jednym z najszybciej rozwijających się producentów sprzętu do symulatorów wyścigowych. W ofercie firmy znajdują się bazy kierownic Direct Drive, kierownice, pedały, deski rozdzielcze, skrzynie biegów, systemy ruchu kokpitu oraz rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję, których celem jest jak najwierniejsze odwzorowanie prowadzenia prawdziwego samochodu wyścigowego. Szerzej o nowościach tego producenta napisaliśmy tutaj. Producent podkreśla, że fundamentem rozwoju firmy jest zespół inżynierów wywodzących się z branży motoryzacyjnej. Specjaliści zajmujący się wcześniej aktywnymi układami zawieszenia, systemami sterowania ruchem oraz konstrukcją samochodów wykorzystują swoje doświadczenie przy projektowaniu urządzeń do symulatorów. Dzięki przeniesieniu technologii stosowanych w motoryzacji, takich jak rozwiązania typu drive-by-wire, precyzyjne układy pomiarowe czy inteligentne algorytmy sterowania, MOZA chce jeszcze bardziej zbliżyć świat wirtualnych wyścigów do prawdziwych doświadczeń za kierownicą.

To podejście znajduje odzwierciedlenie w całym ekosystemie produktów firmy. Najnowsze bazy Direct Drive wykorzystują silniki z płaskim uzwojeniem o wysokiej gęstości momentu obrotowego, zaawansowane algorytmy Force Feedback oraz systemy precyzyjnego pomiaru momentu obrotowego, które mają zapewniać bardziej szczegółowe i realistyczne odczucia podczas jazdy. MOZA rozwija również aktywne pedały z systemem Force Feedback, pozwalające odczuwać siły działające podczas hamowania oraz zachowanie samochodu inspirowane prawdziwym motorsportem. Za sprawą współpracy z Gran Turismo World Series producent zamierza wspierać jedne z najważniejszych zawodów simracingowych na świecie, jednocześnie inspirując kolejne pokolenie wirtualnych kierowców. Według firmy partnerstwo opiera się na wspólnej wizji dalszego rozwoju technologii, rywalizacji esportowej oraz globalnej społeczności simracingowej.

Cy Guan, dyrektor generalny MOZA Racing, skomentował partnerstwo: