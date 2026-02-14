Singapurskie science fiction podbije kolejne rynki. To może być niespodziewany hit

Amerykańskie kina wkrótce wzbogacą się o kolejną produkcję science fiction z Azji. Film Heavens: The Boy and His Robot zdobył dystrybutora na Amerykę Północną, a za jego wprowadzenie odpowiada Radial Entertainment, niedawno powstała firma dystrybucyjna. To jedna z pierwszych głośnych transakcji nowego podmiotu, który od kilku miesięcy buduje swoją pozycję na międzynarodowym rynku.
Heavens: The Boy and His Robot trafi do amerykańskich kin
Za sprzedaż praw do filmu odpowiada Prestige International Pictures, amerykańska spółka zajmująca się finansowaniem, produkcją i dystrybucją projektów filmowych. Firma rozpoczęła działalność stosunkowo niedawno, lecz już zaznaczyła swoją obecność na najważniejszych wydarzeniach branżowych, a projekt z Singapuru jest jednym z jej kluczowych tytułów.
Produkcja ma już za sobą udany festiwalowy obieg. Film został ciepło przyjęty między innymi na wydarzeniach w Bucheon, Portugalii i Montrealu, a w marcu zadebiutuje przed amerykańską publicznością podczas festiwalu Cinequest. Twórcy podkreślają, że to pierwsza singapurska pełnometrażowa produkcja aktorska utrzymana w stylistyce mecha, znanej głównie z japońskiej mangi i anime, gdzie centralną rolę odgrywają potężne maszyny bojowe oraz zaawansowana technologia.
GramTV przedstawia:
Fabuła skupia się na młodym pilocie o imieniu Kai, który marzy o dołączeniu do elitarnej formacji Mecha Corps i zakończeniu wyniszczającej wojny galaktycznej. Jego najważniejszym towarzyszem jest ogromny robot bojowy Little Dragon, z którym łączy go wyjątkowa więź. Historia łączy widowiskową akcję z emocjonalną opowieścią o dorastaniu, odpowiedzialności i przyjaźni między człowiekiem a maszyną.
Za projektem stoi reżyser Rich Ho, dla którego realizacja filmu była wieloletnią pasją. Twórca odpowiadał nie tylko za scenariusz i reżyserię, lecz także za muzykę, zdjęcia, scenografię oraz współtworzył efekty wizualne. Produkcja była rozwijana przez ponad dekadę, co według twórców pozwoliło dopracować zarówno warstwę techniczną, jak i narracyjną.
Niestety obecnie nie ma żadnych informacji, czy film trafi również do pozostałych europejskich krajów, w tym również do Polski. W przypadku sukcesu Heavens: The Boy and His Robot w Stanach Zjednoczonych, istnieje szansa, że film znajdzie dystrybutora również w innych zachodnich krajach.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!