Remnant 2 na zwiastunie z fragmentami rozgrywki. Twórcy prezentują jedną z klas

Jedną z niespodzianek na gali The Game Awards 2022 była zapowiedź Remnant 2, czyli kooperacyjnej trzecioosobowej gry akcji z elementami RPG, która jest kontynuacją Remnant: From the Ashes z 2019 roku. Tymczasem wygląda na to, że deweloperzy ze studia Gunfire Games postanowili na dobre rozpocząć kampanię promocyjną swojej nowej produkcji. Do sieci trafił bowiem zwiastun z fragmentami rozgrywki.

Rewolwerowiec bohaterem nowego zwiastuna gry Remnant 2

Wspomniany materiał wideo pozwala nie tylko zobaczyć urywki gameplayu z nadchodzącej kontynuacji Remnant: From the Ashes, ale także przyjrzeć się możliwościom jednej z klas postaci. Bohaterem udostępnionego przez redakcję IGN zwiastuna jest bowiem rewolwerowiec, który będzie mógł m.in. błyskawicznie przeładowywać broń. W zwiastunie nie zabrakło też miejsca na prezentację kilku innych umiejętności bohatera.