Remnant 2 na nowym wideo. Zobaczcie Ward 13 i The Labyrinth

Ekipa Gunfire Games regularnie dostarcza nam materiałów z Remnant 2. Świat gry prezentuje się różnorodnie do tego stopnia, że miejscami może odnieść wrażenie, iż wideo pochodzą z zupełnie innych gier. Najnowszy trailer prezentuje Ward 13 i The Labyrinth, które wyglądają zupełnie inaczej od tego, co mogliśmy zobaczyć przy okazji materiału dotyczącego świata Losomn. Wszystko wskazuje na to, że w Remnant 2 gracze nie będą mogli narzekać na monotonię.

Przyznaję, Remnant 2 kupuje mnie surowością świata

O Remnant 2 wiemy już naprawdę sporo, ale ciągle nie poznaliśmy daty premiery. Z pewnością wiele osób czeka na tę informację, by wpisać sobie datę do kalendarza. Wiemy jedynie, że produkcja autorstwa Gunfire Games zadebiutuje na rynku latem. Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat samej rozgrywki, zachęcamy do obejrzenia specjalnego ponad dwugodzinnego streamu przygotowanego przez deweloperów.



Na koniec przypomnijmy, że Remnant 2 powstaje z myślą o PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Chętnie dowiemy, czy czekacie na sequel i jakie macie względem niego oczekiwania.