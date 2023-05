Remnant 2 na nowym wideo. Spójrzcie na jeden ze światów gry

Twórcy pozwalają przyjrzeć się bliżej temu, co zobaczymy w trakcie gry.

Oficjalna data premiery Remnant 2 ciągle pozostaje nieznana, ale nie przeszkadza to twórcom z Gunfire Games w ochoczym dzieleniu się materiałami z gry. Deweloperzy chętnie prezentują zawartość swojej najnowszej produkcji, a za sprawą najświeższego wideo możemy przyjrzeć się bliżej jednej z planet, którą odwiedzimy w trakcie przygody.

Remnant 2 – świat Losomn

Najnowszy trailer zabiera nas do świata Losomn – planety, która powstała w wyniku katastrofalnego złączenia się wcześniej oddzielnych światów cywilizacji Dran i Fae. W pałacach arystokracji Fae panuje niespokojna atmosfera, a dumne społeczeństwo straciło swoją tożsamość, dręczone przez nigdy nieustające pragnienia Dran. Przemierzaj labirynty świata Fae, by odkryć, jaki wpływ miało to na Losomn.



Na koniec przypomnijmy, że Remnant 2 powstaje z myślą o PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Produkcja studia Gunfire Games ma zadebiutować na wymienionych platformach latem.