Remedy chce więcej Control. Wszystko zależy jednak od graczy

Już niedługo stworzone przez Remedy Entertainment uniwersum wzbogaci się o kolejną pozycję. Czy na tym się skończy?
Wiele w tej materii zależeć będzie od nadchodzącego Control Resonant. A raczej od wyników osiągniętych przez tę pozycję.
Czy seria Control będzie kontynuowana?
Seria Control debiutowała jeszcze w 2019 roku jako zupełnie nowa marka Remedy. Pierwsza odsłona doczekała się dwóch fabularnych rozszerzeń, a potem również spin-offa. Teraz zaś wielkimi krokami zbliża isę kontynuacja. W tej jednak nie będziemy już kierować poczynaniami Jesse Faden, a jej brata – Dylana. Jak w rozmowie z Insider Gaming przyznał Elmeri Raitanenem, dyrektor artystyczny Control Resonant, fińskie studio od samego początku planowało taki ruch. To spora zmiana, ale możliwa dlatego, że nazwa Control, w przeciwieństwie do serii Alan Wake czy Max Payne, nie wywodzi się od persony głównego bohatera.
Pytanie tylko, co dalej? Czy na drugiej części opowieść o Federalnym Biurze Kontroli się zakończy, czy też Remedy ma w zanadrzu coś więcej? Okazuje się, że Finowie są jak najbardziej gotowi, by po premierze Resonant poprowadzić tę część swojego uniwersum dalej. Niemniej wszystko zależeć będzie od tego, jak nadchodząca produkcja poradzi sobie na rynku. Przypomnijmy, że oryginał przekroczył niedawno barierę 6 milionów sprzedanych egzemplarzy, ale w tym wypadku oczekiwania z pewnością są większe. Również z uwagi na większe koszty poniesione przez samo Remedy.
Taki zawsze był plan i miejmy nadzieję, że poradzimy sobie dobrze, abyśmy mogli opowiedzieć jeszcze więcej historii w uniwersum Control – podsumował Raitanenem.
GramTV przedstawia:
Control Resonant trafi na rynek 24 września 2026 roku. Gra ukaże się zarówno na komputerach osobistych, jak i na konsolach Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Dostępna będzie ona w kilku różnych wersjach, a posiadacze Edycji Deluxe będą mogli liczyć, iż zaczną zabawę 2 dni wcześniej. Ale nie wszyscy, bo niespodziewanie potwierdzono, iż bonus ten obejmie jedynie posiadaczy sprzętu od Sony.