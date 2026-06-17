Remedy chce więcej Control. Wszystko zależy jednak od graczy

Już niedługo stworzone przez Remedy Entertainment uniwersum wzbogaci się o kolejną pozycję. Czy na tym się skończy?

Wiele w tej materii zależeć będzie od nadchodzącego Control Resonant. A raczej od wyników osiągniętych przez tę pozycję.

Czy seria Control będzie kontynuowana?

Seria Control debiutowała jeszcze w 2019 roku jako zupełnie nowa marka Remedy. Pierwsza odsłona doczekała się dwóch fabularnych rozszerzeń, a potem również spin-offa. Teraz zaś wielkimi krokami zbliża isę kontynuacja. W tej jednak nie będziemy już kierować poczynaniami Jesse Faden, a jej brata – Dylana. Jak w rozmowie z Insider Gaming przyznał Elmeri Raitanenem, dyrektor artystyczny Control Resonant, fińskie studio od samego początku planowało taki ruch. To spora zmiana, ale możliwa dlatego, że nazwa Control, w przeciwieństwie do serii Alan Wake czy Max Payne, nie wywodzi się od persony głównego bohatera.