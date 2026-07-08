Po 15 latach powraca jedna z najbardziej kultowych komedii XXI wieku. Harold i Kumar znowu pójdą w miasto

To wiadomość, na którą wielu fanów czekało od lat. Powstanie czwarta odsłona serii Harold & Kumar, znanej w Polsce pod dość osobliwym tytułem O dwóch takich, co poszli w miasto. Twórcy potwierdzili, że trwają już prace nad scenariuszem, a zdjęcia mają rozpocząć się w najbliższym czasie.
Powstanie Harold & Kumar 4. Powróci cała ekipa odpowiedzialna za sukces serii
Informację ogłosił producent Greg Shapiro podczas Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach. Jak zdradził, do swoich ról powrócą John Cho i Kal Penn, a nad filmem ponownie pracują również scenarzyści pierwszych części Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg, którzy tym razem zajmą się także reżyserią.
Pracujemy obecnie nad scenariuszem kolejnego filmu o Haroldzie i Kumarze. Wracają wszyscy – aktorzy i scenarzyści. Mamy nadzieję, że zdjęcia rozpoczną się już wkrótce.
GramTV przedstawia:
Pierwszy film zadebiutował w 2004 roku i bardzo szybko zyskał status kultowej komedii. Choć polski tytuł O dwóch takich, co poszli w miasto sugerował zupełnie inną produkcję, w rzeczywistości był to bezkompromisowy stoner movie – komedia drogi pełna absurdalnego humoru, popkulturowych odniesień i coraz bardziej szalonych sytuacji. Prosta wyprawa po hamburgery do restauracji White Castle zamieniała się w kompletnie nieprzewidywalną odyseję. Seria doczekała się później dwóch kontynuacji – Harold i Kumar uciekają z Guantanamo oraz Harold i Kumar: Spokojnych Świąt – jednak to pierwsza część do dziś uchodzi za najlepszą i najczęściej wspominaną przez fanów gatunku.
Powrót po piętnastu latach otwiera przed twórcami spore możliwości. Kino komediowe mocno się zmieniło, podobnie jak rzeczywistość, która dostarcza dziś zupełnie nowych tematów do satyry. Jeśli autorom uda się zachować charakterystyczny, bezczelny humor i chemię między głównymi bohaterami, czwarta odsłona ma szansę przypomnieć, dlaczego Harold i Kumar przez lata byli jednymi z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów komedii XXI wieku.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!