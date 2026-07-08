Po 15 latach powraca jedna z najbardziej kultowych komedii XXI wieku. Harold i Kumar znowu pójdą w miasto

To wiadomość, na którą wielu fanów czekało od lat. Powstanie czwarta odsłona serii Harold & Kumar, znanej w Polsce pod dość osobliwym tytułem O dwóch takich, co poszli w miasto. Twórcy potwierdzili, że trwają już prace nad scenariuszem, a zdjęcia mają rozpocząć się w najbliższym czasie.

Powstanie Harold & Kumar 4. Powróci cała ekipa odpowiedzialna za sukces serii

Informację ogłosił producent Greg Shapiro podczas Festiwalu Filmowego w Karlowych Warach. Jak zdradził, do swoich ról powrócą John Cho i Kal Penn, a nad filmem ponownie pracują również scenarzyści pierwszych części Jon Hurwitz i Hayden Schlossberg, którzy tym razem zajmą się także reżyserią.