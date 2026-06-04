Control Resonant z wcześniejszym dostępem na PS5. Gracze Xboxa i PC mogą być rozczarowani

Premiera Control Resonant odbędzie się 24 września, ale okazuje się, że nie wszyscy nabywcy edycji Deluxe rozpoczną zabawę w tym samym czasie. Remedy ujawniło, że wcześniejszy dostęp do gry jest ograniczony do jednej platformy.

Control Resonant – wcześniejszy dostęp tylko na PlayStation 5

Dyrektor ds. komunikacji w Remedy Entertainment, Thomas Puha, potwierdził w mediach społecznościowych, że 48-godzinny wcześniejszy dostęp oferowany w ramach edycji Deluxe jest ekskluzywną korzyścią dla użytkowników PlayStation 5. Oznacza to, że gracze korzystający z PC oraz Xbox Series X/S nie otrzymają możliwości rozpoczęcia rozgrywki dwa dni przed oficjalną premierą. Co ciekawe, informacja ta nie została jasno zaznaczona w sklepie PlayStation Store, choć pojawiła się w materiałach promocyjnych związanych z wersją na PS5.

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Wczytywanie ramki mediów.