Control Resonant z wcześniejszym dostępem na PS5. Gracze Xboxa i PC mogą być rozczarowani

Remedy potwierdziło, że bonus w postaci 48 godzin wcześniejszej gry otrzymają wyłącznie użytkownicy konsoli Sony.
Premiera Control Resonant odbędzie się 24 września, ale okazuje się, że nie wszyscy nabywcy edycji Deluxe rozpoczną zabawę w tym samym czasie. Remedy ujawniło, że wcześniejszy dostęp do gry jest ograniczony do jednej platformy.
Control Resonant – wcześniejszy dostęp tylko na PlayStation 5
Dyrektor ds. komunikacji w Remedy Entertainment, Thomas Puha, potwierdził w mediach społecznościowych, że 48-godzinny wcześniejszy dostęp oferowany w ramach edycji Deluxe jest ekskluzywną korzyścią dla użytkowników PlayStation 5. Oznacza to, że gracze korzystający z PC oraz Xbox Series X/S nie otrzymają możliwości rozpoczęcia rozgrywki dwa dni przed oficjalną premierą. Co ciekawe, informacja ta nie została jasno zaznaczona w sklepie PlayStation Store, choć pojawiła się w materiałach promocyjnych związanych z wersją na PS5.
Wczytywanie ramki mediów.
Wczytywanie ramki mediów.
Puha ujawnił również, że w najbliższych tygodniach pojawią się pierwsze obszerne wrażenia z rozgrywki. Studio organizuje specjalne wydarzenia dla mediów i twórców internetowych w takich miastach jak Warsaw, Berlin, London, Mexico City oraz Sao Paulo. Według przedstawiciela Remedy przygotowania do tych prezentacji trwały przez cały rok, a deweloperzy szczególnie chcą zaprezentować system walki oraz najważniejsze elementy rozgrywki.
GramTV przedstawia:
Przedsprzedaż Control Resonant już wystartowała. Standardowa edycja została wyceniona na 199,99 zł, co wyróżnia grę na tle wielu współczesnych produkcji AAA kosztujących więcej. Edycja Deluxe kosztuje 229,99 zł i poza wcześniejszym dostępem na PS5 zawiera również specjalny strój AWE Mission Outfit, pakiet startowych zasobów, cyfrowy artbook, ścieżkę dźwiękową oraz przedmiot Untapped Artifact pełniący funkcję specjalnego „portfela” w grze.
Remedy określa Control Resonant jako swoje największe i najbardziej ambitne przedsięwzięcie. Wersja PC ma wymagać aż 100 GB wolnego miejsca na dysku.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!