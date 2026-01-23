Remedy broni Epic Games. "Bez Epica nie byłoby Alana Wake'a 2"

Pierwszy Alan Wake, chociaż zebrał niezłe recenzje, nie sprzedał się na tyle dobrze, by sfinansować sequel. W efekcie na drugą część przygód zagubionego pisarza musieliśmy czekać aż 13 lat.
Wreszcie jednak w 2023 roku Alan Wake 2 ujrzał światło dzienne. Przy okazji ostatnich dyskusji na temat sytuacji finansowej twórców gry z Remedy Entertainment wróciła kwestia sfinansowania produkcji.
Remedy staje w obronie Epic Games, w centrum Alan Wake 2
Przypomnijmy, że sequel AW powstał dzięki finansowemu wsparciu Epic Games. Jednocześnie firma ta zapewniła sobie ekskluzywność tytułu, który po dziś dzień kupimy na PC jedynie na Epic Store. Jednak Michael Douse, dyrektor ds. wydawniczy z Larian Studios, zwrócił uwagę, iż konieczność rezygnacji w wydania Alan Wake 2 na Steamie mogła przyczynić się do kryzysu finansowego w obozie Remedy.
Douse nie do końca wierzy przy tym w pro-deweloperską działalność samego Epica:
Rozumiem, że Epic w całości sfinansował grę Alan Wake 2, ale ta altruistyczna gadka o działaniach pro-deweloperskich wygląda średnio w sytuacji, gdy Remedy najwyraźniej popadło w kryzys finansowy, bo nie mogło wykorzystać platformy Steam do sprzedaży AW2, co potencjalnie oznaczało utratę setek milionów dolarów przychodów.
Remedy pozostaje jednak wdzięczne Epicowi, zwracając uwagę na ogromny wpływ firmy na powstanie AW2:
Nie byłoby gry Alan Wake 2 bez Epic Publishing. Umowa wydawnicza z Epic była bardzo uczciwa dla Remedy. Chociaż finalizacja tak skomplikowanych umów często trwa nawet rok i nie zawsze są one uczciwe względem dewelopera, to ta konkretna była. I potrzeba było tylko kilku miesięcy, by doszła do skutku. Epic Games było i jest dla nas wspaniałym partnerem. Niezależnie od tego, czy jest Steam, czy nie.
Co istotne, ta retoryka towarzyszy Remedy już od wielu lat. Jeszcze pod koniec 2023 roku w podobnym tonie wypowiadał się Thomas Puha, dyrektor do spraw komunikacji:
Podziękowania dla Epic Publishing. Pozwolili oni nam zrobić grę, której chcieliśmy. Otrzymywaliśmy wyłącznie wsparcie. Zespół produkcyjny Epic dał z siebie wszystko, szczególnie przy Alanie Wake’u 2. Naprawdę im zależy. Nigdy nie widziałem tak wiele dobrych opinii z kolejnych kamieni milowych, ani nie widziałem, by producenci na bieżąco tak często sprawdzali grę.
