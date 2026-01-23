Remedy broni Epic Games. "Bez Epica nie byłoby Alana Wake'a 2"

Pierwszy Alan Wake, chociaż zebrał niezłe recenzje, nie sprzedał się na tyle dobrze, by sfinansować sequel. W efekcie na drugą część przygód zagubionego pisarza musieliśmy czekać aż 13 lat.

Wreszcie jednak w 2023 roku Alan Wake 2 ujrzał światło dzienne. Przy okazji ostatnich dyskusji na temat sytuacji finansowej twórców gry z Remedy Entertainment wróciła kwestia sfinansowania produkcji.

Remedy staje w obronie Epic Games, w centrum Alan Wake 2

Przypomnijmy, że sequel AW powstał dzięki finansowemu wsparciu Epic Games. Jednocześnie firma ta zapewniła sobie ekskluzywność tytułu, który po dziś dzień kupimy na PC jedynie na Epic Store. Jednak Michael Douse, dyrektor ds. wydawniczy z Larian Studios, zwrócił uwagę, iż konieczność rezygnacji w wydania Alan Wake 2 na Steamie mogła przyczynić się do kryzysu finansowego w obozie Remedy.