Rematch wystartował bez ważnej funkcji. Twórcy tłumaczą się z opóźnienia

Studio przyznało, że crossplay w Rematch nie został uwzględniony w dniu premiery z powodu „nieprzewidzianych trudności technicznych”. W specjalnym komunikacie opublikowanym z okazji premiery Sloclap wyraziło zrozumienie dla rozczarowania graczy, którzy oczekiwali funkcji od samego początku. Deweloperzy przeprosili za to, że nie poinformowali wcześniej społeczności o opóźnieniu funkcji crossplayu.

Bardzo zależy nam na tym, abyście mogli cieszyć się Rematch wspólnie ze znajomymi – dlatego obok poprawek błędów, crossplay to nasz absolutny priorytet. Jesteśmy w pełni zaangażowani w jak najszybsze dostarczenie tej funkcji i wkrótce podzielimy się bardziej konkretnym terminem.

Z technicznego punktu widzenia mamy już działającą, podstawową wersję, ale wciąż musimy wdrożyć odpowiednie interfejsy, następnie przeprowadzić debugowanie i dopracować szczegóły, a na końcu przejść proces certyfikacji na konsolach. To wszystko wymaga czasu, ale robimy wszystko, co w naszej mocy, by jak najszybciej ruszyć dalej.