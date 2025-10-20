Zaloguj się lub Zarejestruj

Dokładnie 20 lat temu pojawiła się gra piłkarska, która utarła nosa serii FIFA i z miejsca stała się kultowa

Jakub Piwoński
2025/10/20 11:10
Przez długie lata na rynku nie było lepszej gry piłkarskiej.

Dokładnie 20 października 2005 roku w Polsce zadebiutowało Pro Evolution Soccer 5. Gra, która ukazała się na PlayStation 2, na długie lata stała się najpoważniejszym rywalem serii FIFA i dla wielu fanów piłki nożnej do dziś pozostaje niedoścignionym wzorem realizmu oraz grywalności.

Pro Evolution Soccer 5
Pro Evolution Soccer 5

Pro Evolution Soccer 5 – 20 lat od premiery

Konami stanęło wtedy na wysokości zadania, serwując tytuł, który był absolutną rewolucją. W Japonii znany był również jako World Soccer: Winning Eleven 9, ale to właśnie pod nazwą PES5 zdobył serca graczy na całym świecie. W tamtym czasie FIFA nie miała z nim szans – potwierdzały to nie tylko oceny recenzentów, ale i opinie samych fanów. Wielu (w tym autor tych słów) uważa, że żadna późniejsza odsłona serii nie dorównała tej edycji.

Pro Evolution Soccer 5 przeniósł piłkarską rozgrywkę na zupełnie nowy poziom realizmu. Gracze doceniali bardziej naturalne animacje, ulepszoną fizykę piłki oraz fakt, że zawodnicy popełniali błędy – tak jak w prawdziwym meczu. Podania były mniej precyzyjne, jeśli piłkarz źle ustawił ciało, a dynamiczne zmiany pogody, w tym śnieg, dodawały emocji. Po raz pierwszy pojawiły się też licencjonowane kluby, jak Arsenal i Chelsea, co w tamtym czasie było sporym krokiem naprzód. Dano graczowi też sporo swobody – udane akcje można było nagrywać, a drużyny dowolnie mogły być modyfikowane.

GramTV przedstawia:

Pod tymi i wieloma innymi względami gra wygrywała z FIFą na niemal każdym polu. Z czasem seria Pro Evolution Soccer zaczęła tracić na popularności, ustępując pola coraz bardziej dopracowanej i licencjonowanej FIF-ie. W 2021 roku Konami porzuciło markę PES, zastępując ją nową, darmową grą eFootball, która jednak nie zdołała zdobyć serc fanów.

Na naszych łamach 20 października 2005 roku ukazał się nawet news informujący o premierze gry. Po dwudziestu latach miło do niego wrócić i przypomnieć sobie czasy, gdy PES 5 rządził nie tylko na wirtualnych boiskach, ale i w sercach graczy.

Tagi:

News
Konami
piłka nożna
Pro Evolution Soccer
gra sportowa
gra piłkarska
Pro Evolution Soccer 5
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

