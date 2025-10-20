Dokładnie 20 lat temu pojawiła się gra piłkarska, która utarła nosa serii FIFA i z miejsca stała się kultowa

Przez długie lata na rynku nie było lepszej gry piłkarskiej.
Dokładnie 20 października 2005 roku w Polsce zadebiutowało Pro Evolution Soccer 5. Gra, która ukazała się na PlayStation 2, na długie lata stała się najpoważniejszym rywalem serii FIFA i dla wielu fanów piłki nożnej do dziś pozostaje niedoścignionym wzorem realizmu oraz grywalności.
Pro Evolution Soccer 5 – 20 lat od premiery
Konami stanęło wtedy na wysokości zadania, serwując tytuł, który był absolutną rewolucją. W Japonii znany był również jako World Soccer: Winning Eleven 9, ale to właśnie pod nazwą PES5 zdobył serca graczy na całym świecie. W tamtym czasie FIFA nie miała z nim szans – potwierdzały to nie tylko oceny recenzentów, ale i opinie samych fanów. Wielu (w tym autor tych słów) uważa, że żadna późniejsza odsłona serii nie dorównała tej edycji.
Pro Evolution Soccer 5 przeniósł piłkarską rozgrywkę na zupełnie nowy poziom realizmu. Gracze doceniali bardziej naturalne animacje, ulepszoną fizykę piłki oraz fakt, że zawodnicy popełniali błędy – tak jak w prawdziwym meczu. Podania były mniej precyzyjne, jeśli piłkarz źle ustawił ciało, a dynamiczne zmiany pogody, w tym śnieg, dodawały emocji. Po raz pierwszy pojawiły się też licencjonowane kluby, jak Arsenal i Chelsea, co w tamtym czasie było sporym krokiem naprzód. Dano graczowi też sporo swobody – udane akcje można było nagrywać, a drużyny dowolnie mogły być modyfikowane.
Pod tymi i wieloma innymi względami gra wygrywała z FIFą na niemal każdym polu. Z czasem seria Pro Evolution Soccer zaczęła tracić na popularności, ustępując pola coraz bardziej dopracowanej i licencjonowanej FIF-ie. W 2021 roku Konami porzuciło markę PES, zastępując ją nową, darmową grą eFootball, która jednak nie zdołała zdobyć serc fanów.
