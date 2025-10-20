Dokładnie 20 lat temu pojawiła się gra piłkarska, która utarła nosa serii FIFA i z miejsca stała się kultowa

Dokładnie 20 października 2005 roku w Polsce zadebiutowało Pro Evolution Soccer 5. Gra, która ukazała się na PlayStation 2, na długie lata stała się najpoważniejszym rywalem serii FIFA i dla wielu fanów piłki nożnej do dziś pozostaje niedoścignionym wzorem realizmu oraz grywalności.

Pro Evolution Soccer 5 – 20 lat od premiery

Konami stanęło wtedy na wysokości zadania, serwując tytuł, który był absolutną rewolucją. W Japonii znany był również jako World Soccer: Winning Eleven 9, ale to właśnie pod nazwą PES5 zdobył serca graczy na całym świecie. W tamtym czasie FIFA nie miała z nim szans – potwierdzały to nie tylko oceny recenzentów, ale i opinie samych fanów. Wielu (w tym autor tych słów) uważa, że żadna późniejsza odsłona serii nie dorównała tej edycji.