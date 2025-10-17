Football Manager 26 z oficjalną licencją FIFA. To pierwszy raz w historii serii

Ogłoszenie partnerstwa z FIFA to niezwykle ważny moment dla naszego studia. Wchodząc w rok mundialowy, chcieliśmy całkowicie odświeżyć tryb zarządzania reprezentacjami i uczynić go bardziej rozbudowanym. Możliwość zrobienia tego przy wsparciu FIFA, z oficjalną licencją, grafiką transmisyjną i strojami drużyn to dla nas prawdziwy zaszczyt. Cieszymy się, że nasi gracze będą mogli doświadczyć tego w przyszłym roku. A to dopiero początek naszej współpracy. Więcej nowości pojawi się w 2026 roku i później.