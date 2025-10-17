Football Manager 26 z oficjalną licencją FIFA. To pierwszy raz w historii serii

Football Manager 26 nawiązało pierwszy raz w historii współpracę z federacją FIFA.
Football Manager 26 będzie pierwszą odsłoną kultowej serii menedżerów piłkarskich, która otrzyma oficjalną licencję FIFA. Twórcy ze studia Sports Interactive ogłosili podpisanie wieloletniej umowy z FIFA, co oznacza, że od przyszłego roku w grze pojawią się oficjalne licencje związane z największymi turniejami światowej federacji.
Oficjalna licencja FIFA w Football Managerze
Nowe partnerstwo obejmuje między innymi:
FIFA World Cup 26 (Mistrzostwa Świata 2026 w Kanadzie, Meksyku i USA)
FIFA Women’s World Cup
FIFA Club World Cup
Dzięki temu Football Manager 26 po raz pierwszy w historii otrzyma pełne licencje turniejowe, w tym oficjalne stroje wszystkich 48 reprezentacji, grafikę transmisyjną oraz branding Mistrzostw Świata. Z okazji nadchodzących mistrzostw, w przyszłym roku gra otrzyma dużą aktualizację skupioną na trybie International Management. Odświeżony moduł pozwoli graczom w pełni poczuć klimat mundialu dzięki realistycznym elementom prezentacji i wierności szczegółów. Aktualizacja pojawi się przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata 2026 (czerwiec) i będzie dostępna we wszystkich wersjach gry, w tym na konsolach i w wersjach mobilnych.
Dyrektor studia Sports Interactive, Miles Jacobson, nazwał to wydarzenie “historycznym momentem” dla całego zespołu:
GramTV przedstawia:
Ogłoszenie partnerstwa z FIFA to niezwykle ważny moment dla naszego studia. Wchodząc w rok mundialowy, chcieliśmy całkowicie odświeżyć tryb zarządzania reprezentacjami i uczynić go bardziej rozbudowanym. Możliwość zrobienia tego przy wsparciu FIFA, z oficjalną licencją, grafiką transmisyjną i strojami drużyn to dla nas prawdziwy zaszczyt. Cieszymy się, że nasi gracze będą mogli doświadczyć tego w przyszłym roku. A to dopiero początek naszej współpracy. Więcej nowości pojawi się w 2026 roku i później.
Warto dodać, że Football Manager 26 będzie również pierwszą odsłoną serii, w której pojawi się pełnoprawny tryb kobiecej piłki nożnej. Football Manager 26 z oficjalną licencją FIFA i odświeżonym trybem reprezentacyjnym trafi na PC, konsole i urządzenia mobilne 4 listopada 2025 roku.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!