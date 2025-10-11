Polacy tworzą piłkarski tycoon. Nowy trailer Copa City szykuje graczy na walkę z czasem

Polski tycoon piłkarski pokazuje nowy gameplay.

W lipcu bieżącego roku poznaliśmy datę premiery Copa City. Piłkarski tycoon, za który odpowiada polskie studio Triple Espresso, udostępniło nowy materiał z gry. Wideo, zatytułowane „The Time Is Running Out”, oferuje fanom wgląd w systemy rozgrywki i tryby gry. Copa City z nowym gameplayem Produkcja, będąca tycoonem piłkarskim, stawia graczy w roli organizatorów prestiżowych i wymagających wydarzeń sportowych. Celem zainteresowanych jest transformacja miasta w idealnego gospodarza zawodów, zanim rozpocznie się dzień meczu. Każda sekunda ma ogromne znaczenie podczas koordynowania złożonej logistyki, zapewniania doskonałych doświadczeń dla kibiców, pozyskiwania sponsorów oraz gwarantowania bezpieczeństwa.

Gra koncentruje się na zarządzaniu i atmosferze panującej na ulicach, w specjalnie przygotowanych obiektach oraz na placach wypełnionych fanami, które wspólnie ożywiają całe wydarzenie. Gracz musi nadzorować szereg kluczowych systemów rozgrywki. Jednym z najważniejszych zadań jest kształtowanie pozytywnych wrażeń dla kibiców poprzez budowanie restauracji, stanowisk z jedzeniem oraz centrów rodzinnych. Oprócz aspektów związanych z gastronomią i rozrywką konieczne jest zarządzanie miejskimi operacjami. Obejmuje to dbanie o bezpieczeństwo, rekrutowanie odpowiedniego personelu oraz zapewnienie płynności wszystkich działań w dniu rozgrywek. Sukces wydarzenia zależy również od stabilności finansowej i promocji. Istotnym elementem jest także projektowanie i tworzenie stref dla kibiców, oraz dzielnic zapewniających rozrywkę i zakwaterowanie dla gości przybywających z różnych zakątków globu.

GramTV przedstawia:

W Copa City dostępny będzie tryb kampanii, tryb pojedynczego meczu dla szybkiej rozgrywki oraz tryb wyzwań. Tytuł wykorzystuje licencjonowane, autentyczne kluby i stadiony. Przypomnijmy, że gra zadebiutuje 26 marca 2026 roku. Warto dodać, że Copa City zamierza na komputery osobiste, a także konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych nadchodzącą produkcją zachęcamy do lektury: Z Ligi Mistrzów do gamedevu, czyli COPA CITY – najbardziej futbolowa gra w historii.

Patrycja Pietrowska ​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.



