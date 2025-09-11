Zaloguj się lub Zarejestruj

Rematch trafi do pudełek. Sloclap ma dobre wieści dla wszystkich kolekcjonerów

Mikołaj Ciesielski
2025/09/11 17:10
Już niedługo miłośnicy wersji pudełkowych będą mogli postawić na swoich półkach ostatnią produkcję twórców Sifu i Absolver.

Kilka dni temu Rematch otrzymało kolejną dużą aktualizację. Ostatni patch wprowadził m.in. wsparcie dla funkcji crossplay. Tymczasem w sieci pojawiła się wiadomość, która z pewnością ucieszy wszystkich fanów najnowszej produkcji studia Sloclap i miłośników wersji pudełkowych.

Rematch
Rematch

Sloclap zapowiedziało pudełkową wersję Rematch

Deweloperzy ze studia Sloclap zapowiedzieli, że już niedługo gracze będą mogli sięgnąć po fizyczne wydanie Rematch. Zgodnie z przekazanymi informacjami pudełkowa wersja najnowszej produkcji twórców Sifu i Absolver zadebiutuje już 14 listopada 2025 roku. Zainteresowani muszą przygotować się na wydatek rzędu 39,99 dolarów, czyli około 150 złotych.

Rematch trafi do pudełek w wydaniu Elite Edition. Oznacza to, że oprócz podstawowej wersji gry użytkownicy otrzymają również szereg przedmiotów do wykorzystania w trakcie rozgrywki. Mowa tutaj m.in. o dwóch biletach ulepszenia przepustki kapitańskiej czy elementach kosmetycznych dla zawodników.

Warto również dodać, że za dystrybucję pudełkowej wersji Rematch w Europie odpowiadać będzie firma Bandai Namco Entertainment. Na dole wiadomości znajdziecie zwiastun zapowiadający fizyczne wydanie najnowszej produkcji studia Sloclap.

Na koniec przypomnijmy, że pełna wersja Rematch zadebiutowała na rynku 19 czerwca 2025 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Od momentu premiery najnowszą produkcją studia Sloclap cieszyć mogą się również wszyscy abonenci Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass.

