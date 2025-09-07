Zaloguj się lub Zarejestruj

Crossplay w Rematch już dostępny. Trzecia, duża aktualizacja wprowadza masę zmian

Patrycja Pietrowska
2025/09/07 17:00
Miłośnicy Rematch mogą mieć powody do zadowolenia.

W lipcu Sloclap zapowiedziało, że do Rematch trafi funkcja crossplay. Gra otrzymała już trzecią aktualizację, która obejmuje wspomnianą opcję. Tym samym twórcy w końcu umożliwili graczom wspólną rywalizację na wszystkich systemach.

Rematch z trzecią aktualizacją. Crossplay wreszcie dostępny dla graczy

Z radością potwierdzamy, że wraz z tym patchem wreszcie zostanie uruchomiona długo wyczekiwana funkcja crossplay. Dzięki niej gracze będą mogli dobierać się do meczów i dołączać do znajomych na wszystkich platformach, na których ukazało się Rematch.

Crossplay będzie domyślnie włączony, jednak w menu opcji – w zakładce „Opcje online” – znajdzie się możliwość jego dezaktywacji. Zdecydowanie zalecamy jednak pozostawienie tej funkcji aktywnej, ponieważ pozwoli to na szybsze i lepsze dobieranie graczy, gdyż użytkownicy ze wszystkich platform będą łączeni w jedną pulę.

Crossplay, choć był planowany na premierę Rematch, był opóźniany z powodów wyzwań technicznych. Patch 3 to jednak znacznie więcej niż tylko rozgrywka międzyplatformowa. Deweloperzy wprowadzili dziesiątki poprawek i ulepszeń mających na celu podniesienie jakości doświadczenia.

Naprawiono między innymi problemy z bramkarzami czy dodano nowe ustawienie kamery dla kontrolerów, automatycznie blokujące widok na cel w momencie strzału. Zwiększono responsywność wślizgów i poprawiono ich niezawodność, a także zredukowano drgania kamery.

Interfejs użytkownika również przeszedł modernizację. Wprowadzono nowe opcje dostępności, takie jak wsparcie dla daltonistów, oraz ustawienia pozwalające na zmianę rozmiaru i koloru celownika. Zoptymalizowano czasy ładowania menu, naprawiono błędy związane z zapisywaniem dostosowań oraz usunięto liczne problemy z wyświetlaniem powiadomień.

Twórcy zadbali też o warstwę wizualną i dźwiękową. Udoskonalono cienie, oświetlenie i kolory, a także zaktualizowano miks audio. Naprawiono też brakujące dźwięki odliczania oraz inne błędy w menu i rozgrywce. Wszystkie szczegóły związane z trzecią aktualizacją dostępne są w tym miejscu.

Źródło:https://insider-gaming.com/rematch-third-patch-releases-and-it-includes-crossplay/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

