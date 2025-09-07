Crossplay w Rematch już dostępny. Trzecia, duża aktualizacja wprowadza masę zmian

W lipcu Sloclap zapowiedziało, że do Rematch trafi funkcja crossplay. Gra otrzymała już trzecią aktualizację, która obejmuje wspomnianą opcję. Tym samym twórcy w końcu umożliwili graczom wspólną rywalizację na wszystkich systemach.

Z radością potwierdzamy, że wraz z tym patchem wreszcie zostanie uruchomiona długo wyczekiwana funkcja crossplay. Dzięki niej gracze będą mogli dobierać się do meczów i dołączać do znajomych na wszystkich platformach, na których ukazało się Rematch.

Crossplay będzie domyślnie włączony, jednak w menu opcji – w zakładce „Opcje online” – znajdzie się możliwość jego dezaktywacji. Zdecydowanie zalecamy jednak pozostawienie tej funkcji aktywnej, ponieważ pozwoli to na szybsze i lepsze dobieranie graczy, gdyż użytkownicy ze wszystkich platform będą łączeni w jedną pulę.