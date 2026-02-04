Nintendo Direct już jutro. Co zobaczymy na pokazie?

Nintendo w ostatnich tygodniach nieco bawiło się z graczami. Niby dostawaliśmy pokazy, ale jednak nie do końca takie, na jakie liczyliśmy.

To Direct o nadchodzącym filmie. To znowu ekskluzywne prezentacje dwóch tytułów. Dopiero teraz Japończycy przychodzą do nas z większą dawką informacji. Zapowiedziano Nintendo Direct dla partnerskich studiów I jak to mają w zwyczaju, zapowiedź opublikowali na ostatnią chwilę. Pierwsze duże Nintendo Direct w tym roku odbędzie się bowiem 5 lutego o godzinie 15:00 polskiego czasu. Cała prezentacja ma potrwać według zapowiedzi 30 minut – i może to być pół godziny wypełnione nadchodzącymi produkcjami. Aczkolwiek z pewnym haczykiem.

Czwartkowy pokaz będzie tzw. Partner Showcase. To oznacza, że skupi się on wyłącznie na grach zewnętrznych firm, a nie samego Nintendo. Jeżeli zatem wyczekujecie informacji np. o Super Mario Odyssey 2, Super Mario Galaxy 3 czy też kolejnym The Legend of Zelda to niestety nie ten adres. Jutro w kwestii tych pozycji nie dowiemy się niczego nowego.

Wszak na Nintendo Switch 2 zmierza całkiem pokaźne grono produkcji, o których na ten moment nie wiemy zbyt wiele. Weźmy takie The Duskbloods, czyli ekskluzywny tytuł NS2 od legendarnego FromSoftware, które przygotowuje również Elden Ring: Tarnished Edition. Nadal nie znamy też dat premiery takich dużych hitów, jak Indiana Jones i Wielki Krąg czy Final Fantasy VII Rebirth. Transmisję do Nintendo Direct: Partner Showcase śledzić będzie można poniżej: Oczywiście sama prezentacja mówić ma również o pozycjach zmierzających na pierwszego Switcha. Niemniej nie ulega wątpliwości, że główny nacisk kładziony będzie na Nintendo Switch 2. Mowa wszak o najlepiej sprzedającej się konsoli w historii całego Nintendo. Oby jednak tym razem obyło się bez kontrowersji, jak w przypadku niedawnej premiery Dispatch.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

