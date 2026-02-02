Zaloguj się lub Zarejestruj

Dispatch ofiarą cenzury na Switchu. Twórcy przepraszają i obiecują zmiany

Maciej Petryszyn
2026/02/02 14:20
0
0

Niedawno wysoko oceniane Dispatch zawitało na konsolę Nintendo Switch. Trudno jednak powiedzieć, by była to premiera szczególnie udana.

Bo zamiast o jakości samej gry czy o technicznych stronach portu, mówi się o czymś innym. Mianowicie o cenzurze.

Dispatch
Dispatch

Twórcy Dispatch zapowiadają przynajmniej częściowe usunięcie cenzury na Switchu

Dispatch to fabularna produkcja skierowana do dorosłego gracza. W produkcji nie brakuje nagości czy też wulgarnego języka, wobec czego otrzymała ona od PEGI klasyfikację wiekową 18+. Na tym temat powinien się zakończyć, bo przecież każdy dzięki temu wie, czego się spodziewać. Ale w tym wypadku było inaczej.

Niespodziewanie wydanie na konsolę Nintendo Switch zostało ocenzurowane. I nie chodzi tutaj o opcjonalną cenzurę, uruchamianą na wyraźne życzenie wcześniej zapytanego o to gracza. Nic z tego – zamiast tego posiadaczom tego właśnie wydania narzucono ograniczenia nieobecne nigdzie indziej.

Oburzenie odbiorców było zatem zasadne. Co gorsza nikt do końca nie potrafił wziąć odpowiedzialności za zaistniałe zamieszanie. Z jednej strony twórcy z AdHoc Studio mówili o wymaganiach Nintendo, które musieli spełnić, z drugiej zaś samo japońskie przedsiębiorstwo zapewniło, iż nie zmienia treści dostępnych na jej platformie gier.

GramTV przedstawia:

Wreszcie głos zabrał współzałożyciel AdHoc, Nick Herman, obiecując zmiany:

Już teraz pracujemy wraz z Nintendo nad dalszymi krokami. Chociaż nie możemy na ten moment złożyć żadnych konkretnych obietnic, jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie wypuścić aktualizację przywracającą przynajmniej część ocenzurowanej zawartości. Uprzedzam jednak już teraz, że w przypadku okresu pomiędzy pracą deweloperów a przesłaniem pracy na konsolę mówimy o tygodniach, nie o dniach.

Jeżeli chodzi o naszych fanów, którzy nie mogą się doczekać, by zagrać na Switchu w nieocenzurowaną wersję, to szczerze przepraszam. Ludzie mają prawo być wkurzeni. Dostaliśmy tutaj dużą lekcję. Dzięki, że z nami jesteście. Więcej wkrótce.

Dispatch na Nintendo Switch 1 i 2 dostępne jest od 29 stycznia 2026 roku. Już wcześniej tytuł ukazał się na komputerach osobistych oraz PlayStation 5.

Źródło:https://insider-gaming.com/adhoc-working-with-nintendo-after-dispatch-censorship-controversy/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

