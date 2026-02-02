Dispatch ofiarą cenzury na Switchu. Twórcy przepraszają i obiecują zmiany

Niedawno wysoko oceniane Dispatch zawitało na konsolę Nintendo Switch. Trudno jednak powiedzieć, by była to premiera szczególnie udana.

Bo zamiast o jakości samej gry czy o technicznych stronach portu, mówi się o czymś innym. Mianowicie o cenzurze.

Twórcy Dispatch zapowiadają przynajmniej częściowe usunięcie cenzury na Switchu

Dispatch to fabularna produkcja skierowana do dorosłego gracza. W produkcji nie brakuje nagości czy też wulgarnego języka, wobec czego otrzymała ona od PEGI klasyfikację wiekową 18+. Na tym temat powinien się zakończyć, bo przecież każdy dzięki temu wie, czego się spodziewać. Ale w tym wypadku było inaczej.