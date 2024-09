Remaster Days Gone naprawdę istnieje, mimo że nie pojawił się na State of Play

Kilka dni przed State of Play w sieci pojawiły się plotki na temat Days Gone Remastered. Część graczy spodziewała się, że odświeżona wersja produkcji Bend Studio z 2019 roku zostanie zaprezentowana na ostatnim pokazie Sony. Tak się jednak nie stało, ale jeden z branżowych insiderów przekonuje, że remaster przygód Deacona St. Johna naprawdę zmierza na rynek.

Brak zapowiedzi Days Gone Remastered na State of Play nie oznacza, że gra nie istnieje

Jeff Grubb na niecały tydzień przed State of Play informował, że Sony przygotowuje nie tylko Horizon Zero Dawn Remastered, ale także jeszcze jeden „mniej ekscytujący” remaster. Jeden z użytkowników portalu społecznościowego X zapytał po ostatnim State of Play, czy insider miał na myśli Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered, które zostało zaprezentowane na pokazie Sony. W odpowiedzi dziennikarz poinformował, że chodziło mu właśnie o odświeżoną wersję Days Gone.