Days Gone powróci? Sony pracuje rzekomo nad remasterem produkcji Bend Studio

Z pewnością nie taki powrót marki liczą fani przygód Deacon St. Johna.

Middler dał tym samym jasno do zrozumienia, że tajemniczym remasterem, o którym w tym tygodniu wspomniał Grubb, jest właśnie Days Gone. Jeden z użytkowników portalu społecznościowego X odpowiedział na wpis redaktora VGC i stwierdził, że „nie ma mowy”, by Sony poświęciło swój czas i zasoby na stworzenie odświeżonej wersji produkcji Bend Studio. Dziennikarz odpowiedział na to jedynie dość wymownym GIF-em.

GramTV przedstawia:

Trzeba przyznać, że powyższe doniesienia są dość zaskakujące. Niewykluczone jednak, że Sony chce sprawdzić, czy Days Gone rzeczywiście cieszy się aż tak dużą sympatią wśród graczy. Spore zainteresowanie odświeżoną wersją przygód Deacona St. Johna mogłoby bowiem skłonić japońską firmą do pewnych przemyśleń związanych z przyszłością wspomnianej marki. Na koniec przypomnijmy, że Days Gone zadebiutowało na rynku w kwietniu 2019 roku na konsolach PlayStation 4. W maju 2021 roku gra pojawiła się również na komputerach osobistych. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinią na temat wspomnianej produkcji Bend Studio, to zapraszamy Was do lektury: Nieudany autoplagiat – recenzja Days Gone. Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów.

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.