Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered już oficjalnie. Cena i data premiery

Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered wyciekło do sieci już kilka godzin przed State of Play. Wspomniany pakiet odświeżonych wersji przygodowych gier akcji wydanych oryginalnie w 1999 i 2001 roku rzeczywiście pojawił się na prezentacji Sony. W trakcie wydarzenia japońskiej firmy zaprezentowano pierwszy zwiastun, a także potwierdzono datę premiery.

Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered zapowiedziane na State of Play

Zgodnie z przekazanymi informacjami Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered zadebiutuje 10 grudnia 2024 roku. Zainteresowani mogą już składać zamówienia przedpremierowe m.in. na Steam, a także w PlayStation Store i Xbox Store. Na platformie Valve wspomnianą produkcję wyceniono na 138,99 złotych, a więc nieco drożej, niż na konsolach, gdzie kosztuje ona 129,99 złotych. Kupując jednak grę w przedsprzedaży, zapłacicie 125,09 złotych.