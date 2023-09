Remake oryginalnego Wizardry już dostępny

Legendarna seria Wizardry zabierała domorosłych awanturników w podróż do pełnego magii świata fantasy od 1981 roku. Większość współczesnych graczy może znać tę markę wyłącznie ze słyszenia, ale już teraz może się to zmienić. Ekipa Digital Eclipse przygotowała bowiem pełnoprawny remake pierwszej odsłony, który jest już dostępny. Zachęcamy do zapoznania się z trailerem, który idealnie ukazuje skalę zmian.

To może być najlepszy sposób, by poznać Wizardry

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord, bo tak brzmi pełny tytuł gry, jest na razie dostępne w Early Access na Steam i GOG. Twórcy przenieśli całość w 3D, a oprawa graficzna ma lekko bajkowy sznyt i stoi na przyzwoitym poziomie. Garstka graczy, która już miała okazję zagrać w dzieło autorstwa Digital Eclipse wypowiada się o nim w pozytywny sposób. Jak możemy przeczytać w opisie, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pełna wersja powinna być gotowa pod koniec 2024 roku.



Jeśli macie ochotę na nostalgiczną podróż lub po prostu lubicie poznawać klasykę, Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord może być świetnym wyborem. Deweloperzy zapewniają, że dbają o autentyczność względem oryginału, udostępniając chociażby możliwość uruchomienia interfejsu pierwowzoru.