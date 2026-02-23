Kolejne doniesienia potwierdzają szokujący zwrot akcji w Piratach z Karaibów 6. To będzie nowa rola postaci Johnny’ego Deppa

Piraci z Karaibów 6 – Disney planuje wprowadzenie syna Jacka Sparrowa do serii
Najświeższe plotki sugerują, że scenariusz nowego filmu przygotowuje Krysty Wilson Cairns, współautorka 1917. Produkcja miałaby skupić się na synu Jacka Sparrowa, a także tajemniczej bohaterce graną przez Margot Robbie.
Wierzę, że Disney chce, aby nowy film był prowadzony przez Johnny’ego Deppa razem z Margot Robbie, z nadzieją, że przyszłe części będą kontynuowane z bohaterką Robbie i być może synem Sparrowa – napisano w raporcie serwisu The DisInsider.
Jeśli informacje się potwierdzą, powrót Deppa może oznaczać symboliczne przekazanie pałeczki nowemu pokoleniu bohaterów, choć wiele wskazuje na to, że Jack Sparrow nadal odegra ważną rolę w historii.
Dotychczasowe filmy opowiadały o przygodach kapitana Jacka Sparrowa, a na ekranie towarzyszyli mu między innymi Hector Barbossa, Will Turner, Elizabeth Swann oraz Joshamee Gibbs. Producentem wszystkich pięciu części był Jerry Bruckheimer, który niedawno odniósł się do plotek o przyszłości serii.
Są już blisko z częścią projektu. To wszystko, co mogę powiedzieć.
GramTV przedstawia:
Zapytany o możliwy udział gwiazdy Barbie i Legionu Samobójców, producent zasugerował, że spekulacje zmierzają we właściwym kierunku:
Myślę, że podążacie właściwą drogą.
Pozostałe szczegóły dotyczące Piratów z Karaibów 6 są owiane tajemnicą. Niewykluczone, że jeszcze w tym roku Disney oficjalnie zapowie film wraz z ujawnieniem daty premiery.
