Kolejne doniesienia potwierdzają szokujący zwrot akcji w Piratach z Karaibów 6. To będzie nowa rola postaci Johnny’ego Deppa

Radosław Krajewski
2026/02/23 17:00
Zapowiada się ekscytująco dla fanów serii.

Niedawno do sieci trafiły nowe informacje o Piratach z Karaibów 6. Zdradzono w nich, że w filmie pojawi się „dziedzictwo Jacka Sparrowa”, którym ma być syn bohatera granego przez Johnny’ego Deppa. Teraz tę wersję wydarzeń potwierdza kolejne źródło.

Piraci z Karaibów 6 – Disney planuje wprowadzenie syna Jacka Sparrowa do serii

Najświeższe plotki sugerują, że scenariusz nowego filmu przygotowuje Krysty Wilson Cairns, współautorka 1917. Produkcja miałaby skupić się na synu Jacka Sparrowa, a także tajemniczej bohaterce graną przez Margot Robbie.

Wierzę, że Disney chce, aby nowy film był prowadzony przez Johnny’ego Deppa razem z Margot Robbie, z nadzieją, że przyszłe części będą kontynuowane z bohaterką Robbie i być może synem Sparrowa – napisano w raporcie serwisu The DisInsider.

Jeśli informacje się potwierdzą, powrót Deppa może oznaczać symboliczne przekazanie pałeczki nowemu pokoleniu bohaterów, choć wiele wskazuje na to, że Jack Sparrow nadal odegra ważną rolę w historii.

Dotychczasowe filmy opowiadały o przygodach kapitana Jacka Sparrowa, a na ekranie towarzyszyli mu między innymi Hector Barbossa, Will Turner, Elizabeth Swann oraz Joshamee Gibbs. Producentem wszystkich pięciu części był Jerry Bruckheimer, który niedawno odniósł się do plotek o przyszłości serii.

Są już blisko z częścią projektu. To wszystko, co mogę powiedzieć.

Zapytany o możliwy udział gwiazdy Barbie i Legionu Samobójców, producent zasugerował, że spekulacje zmierzają we właściwym kierunku:

Myślę, że podążacie właściwą drogą.

Pozostałe szczegóły dotyczące Piratów z Karaibów 6 są owiane tajemnicą. Niewykluczone, że jeszcze w tym roku Disney oficjalnie zapowie film wraz z ujawnieniem daty premiery.

Źródło:https://sffgazette.com/fantasy/movies/johnny-depps-pirates-of-the-caribbean-return-as-jack-sparrow-gets-an-exciting-update-a9731

Tagi:

Popkultura
film
Disney
reboot
Jerry Bruckheimer
piraci
Margot Robbie
Johnny Depp
Piraci z Karaibów
Piraci z Karaibów 6
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

