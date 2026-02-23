Kolejne doniesienia potwierdzają szokujący zwrot akcji w Piratach z Karaibów 6. To będzie nowa rola postaci Johnny’ego Deppa

Niedawno do sieci trafiły nowe informacje o Piratach z Karaibów 6. Zdradzono w nich, że w filmie pojawi się „dziedzictwo Jacka Sparrowa”, którym ma być syn bohatera granego przez Johnny’ego Deppa. Teraz tę wersję wydarzeń potwierdza kolejne źródło.

Piraci z Karaibów 6 – Disney planuje wprowadzenie syna Jacka Sparrowa do serii

Najświeższe plotki sugerują, że scenariusz nowego filmu przygotowuje Krysty Wilson Cairns, współautorka 1917. Produkcja miałaby skupić się na synu Jacka Sparrowa, a także tajemniczej bohaterce graną przez Margot Robbie.