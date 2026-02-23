Nowy Venom z kolejnymi szczegółami. Nadchodzi duża zmiana względem filmów z Tomem Hardym

Przed weekendem ujawniono, że Sony Pictures pracuje nad nową częścią Venoma. Nie będzie to jednak czwarta odsłona aktorskiej serii z Tomem Hardym, ale zupełnie nowy, animowany projekt. Po sukcesach animowanych odsłon Spider-Mana, najwyraźniej wytwórnia chce rozbudowywać swoje superbohaterskie uniwersum w takiej formie. Niestety przy zapowiedzi nie ujawniono żadnych konkretnych informacji dotyczących niezatytułowanego jeszcze filmu o Venomie. Teraz pojawiły się doniesienia, że produkcja nie zostanie utrzymana w konwencji aktorskich filmów i otrzyma kategorię wiekową R, a więc historia będzie przeznaczona tylko dla dorosłych widzów.

Venom – animowany film ma otrzymać kategorię wiekową R

Za reżyserię odpowiada duet Zach Lipovsky i Adam B. Stein, twórcy ubiegłorocznego horroru Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi. Jeśli informacje się potwierdzą, będzie to pierwsza kinowa animacja Sony w tym uniwersum skierowana wyraźnie do dorosłego widza. W praktyce oznaczałoby to możliwość pokazania znacznie brutalniejszej i bardziej mrocznej strony symbionta.