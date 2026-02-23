Nowy Venom z kolejnymi szczegółami. Nadchodzi duża zmiana względem filmów z Tomem Hardym

Przed weekendem ujawniono, że Sony Pictures pracuje nad nową częścią Venoma. Nie będzie to jednak czwarta odsłona aktorskiej serii z Tomem Hardym, ale zupełnie nowy, animowany projekt. Po sukcesach animowanych odsłon Spider-Mana, najwyraźniej wytwórnia chce rozbudowywać swoje superbohaterskie uniwersum w takiej formie. Niestety przy zapowiedzi nie ujawniono żadnych konkretnych informacji dotyczących niezatytułowanego jeszcze filmu o Venomie. Teraz pojawiły się doniesienia, że produkcja nie zostanie utrzymana w konwencji aktorskich filmów i otrzyma kategorię wiekową R, a więc historia będzie przeznaczona tylko dla dorosłych widzów.
Venom – animowany film ma otrzymać kategorię wiekową R
Za reżyserię odpowiada duet Zach Lipovsky i Adam B. Stein, twórcy ubiegłorocznego horroru Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi. Jeśli informacje się potwierdzą, będzie to pierwsza kinowa animacja Sony w tym uniwersum skierowana wyraźnie do dorosłego widza. W praktyce oznaczałoby to możliwość pokazania znacznie brutalniejszej i bardziej mrocznej strony symbionta.
W aktorskich filmach z Tomem Hardym, zwłaszcza w pierwszym Venomie, ton był stosunkowo lekki, a przemoc ograniczona kategorią PG-13. Kontynuacja, Venom 2: Carnage, mimo bardziej szalonej energii również nie mogła pozwolić sobie na pełne wykorzystanie potencjału postaci Cletusa Kasady’ego. Trzecia część utrzymała podobny poziom intensywności i brutalności, a więc mocno ograniczone jego ukazywanie na ekranie.
Animacja z kategorią R mogłaby wreszcie oddać grozę symbionta bez kompromisów. Na małym ekranie dorosłe animacje radzą sobie świetnie, czego przykładem jest serial Niezwyciężony, jednak w kinie to wciąż ryzykowny ruch. Sony Pictures musiałoby przekonać widzów, że animacja nie jest produkcją familijną i zdobyć inną grupę odbiorców niż animowane Spider-Many.
Nieoficjalnie mówi się, że Tom Hardy może być zaangażowany w projekt w innej roli niż dotychczas, mimo że po zakończeniu trylogii pożegnał się z Eddiem Brockiem. Wcześniej spekulowano, że studio rozważa przeniesienie ciężaru historii na nowego nosiciela symbionta, między innymi Flasha Thompsona, a w tle miał pojawić się Knull jako potencjalny główny antagonista większej opowieści.
