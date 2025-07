Silent Hill 1 Remake powstaje od lat? Polskie studio może zaskoczyć graczy szybciej niż się spodziewano

Za przeciek odpowiada AestheticGamer, dobrze znany w środowisku fanów Silent Hill, który wielokrotnie ujawnia ł wiarygodne informacje o działaniach Konami. Według niego Silent Hill 1 Remake rozwijany jest od 2022 roku, a wydawca zamierza wypuszczać nowe odsłony serii co roku.

AestheticGamer zaznacza, że Konami nie przyspiesza prac i pozwala deweloperom spokojnie rozwijać gry. Tak było w przypadku Silent Hill 2 Remake, którego premiera została przesunięta, by dopracować projekt. Taki sam wysoki standard jakości ma obowiązywać w przypadku odświeżonej „jedynki”.

Bloober Team obecnie promuje swoje nowe IP – Cronos: The New Dawn, które może zadebiutować pod koniec 2025 roku. Jednak równolegle studio może rozwijać nową wersję klasycznego Silent Hilla, co zapowiada kolejne lata dużych premier od Polaków.