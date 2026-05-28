Horror stworzony przez youtubera jest porównywany do kultowego filmu science fiction. I zbiera mocne recenzje

Jeszcze kilka lat temu był internetowym fenomenem z YouTube’a. Dziś Backrooms może okazać się jednym z najbardziej nietypowych horrorów roku.

Do sieci trafiły pierwsze recenzje filmu Backrooms, pełnometrażowego debiutu Kane’a Parsonsa. Film obecnie może pochwalić się wynikiem 84% w serwisie Rotten Tomatoes, a wielu krytyków podkreśla przede wszystkim jego niezwykle niepokojącą atmosferę i oryginalną warstwę wizualną. To o tyle imponujące, że Parsons ma zaledwie 20 lat. Pełnometrażowy Backrooms z pierwszymi recenzjami Twórca zdobył popularność dzięki krótkim horrorom publikowanym na YouTube, które rozwijały internetową legendę Backrooms. Chodzi o koncept nieskończonych żółtych korytarzy i pustych pomieszczeń przypominających opuszczone biura, w których bohaterowie gubią się niczym w koszmarze. Filmowa wersja rozwija ten pomysł do pełnego metrażu.

Historia skupia się na bohaterce granej przez Renate Reinsve, terapeutce próbującej odnaleźć swojego pacjenta. Wciela się w niego Chiwetel Ejiofor. Mężczyzna znika w tajemniczym labiryncie pomieszczeń ukrytych pod sklepem meblowym. Krytycy podkreślają, że największą siłą filmu pozostaje klimat zagubienia i ciągłego niepokoju. W recenzjach często pojawiają się porównania do kultowego Cube z 1997 roku. Backrooms ma jednak stawiać bardziej na surrealistyczny horror przestrzeni niż klasyczne zagadki czy brutalność.

Nie wszystkie opinie są jednak bezkrytyczne. Część recenzentów uważa, że film momentami za bardzo komplikuje własną mitologię i próbuje tłumaczyć zjawiska, które działały lepiej jako czysta tajemnica. Wielu widzów zwraca też uwagę, że krótkie materiały z YouTube’a były bardziej surowe i przez to straszniejsze. Kane Parsons stanął przed sporym wyzwaniem, dlatego nie wszyscy wierzyli w to, że jemu podoła – w sieci pojawiły się nawet teorie sugerujące, że to nie on reżyseruje film, tylko ktoś inny. Szybko jednak zostały zdementowane. Mimo tego coraz więcej mówi się o tym, że Backrooms może stać się ważnym symbolem zmian zachodzących w Hollywood. Produkcja kosztowała mniej niż 10 milionów dolarów, a prognozy sugerują bardzo mocne otwarcie w kinach. Branża coraz uważniej przygląda się więc twórcom internetowym, którzy posiadają już własne ogromne społeczności i potrafią przenosić swoje pomysły do pełnoprawnego kina. Należy do nich także Curry Baker, autor niedawnego hitu Obsesja. On także zaczynał od krótkometrażowych filmów udostępnianych w sieci. Jego Obsesja kosztowała zaledwie milion dolarów, a zdołała znacząco pomnożyć tę liczbę.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










