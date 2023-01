Resident Evil 2 jest „wyznacznikiem jakości” dla twórców Silent Hill 2 Remake

W październiku doczekaliśmy się zapowiedzi Silent Hill 2 Remake, nad którym na zlecenie Konami pracuje Bloober Team. Polskie studio zapewnia, że odświeżona wersja hitu z 2001 roku powstaje „z szacunkiem do oryginału” i „wielką uwagą”. Tymczasem w jednym z ostatnich wywiadów główny producent gry przyznał, że zespół czerpie również inspiracje z wydanego w 2019 roku Resident Evil 2 Remake.

Silent Hill 2 Remake powtórzy sukces Resident Evil 2 Remake?

Redakcja GamingBolt przeprowadziła wywiad z Marcinem Głombem z Bloober Team. Podczas rozmowy deweloper zauważył, że marki Resident Evil oraz Silent Hill od wielu lat postrzegane są jako „bezpośredni konkurenci”. Głomb zaznaczył jednocześnie, że jest to uzasadnione, ponieważ obie serie skierowane są do tej samej publiki.



W trakcie rozmowy przedstawiciel Bloober Team podkreślił również, że polskie studio „jest świadome” sukcesu Resident Evil 2 Remake, a sama produkcja jest dla zespołu „wyznacznikiem jakości” w kontekście „odświeżenia gry wydanej przed laty”. Pozostaje mieć więc nadzieję, że projekt rodzimych deweloperów będzie prezentował podobną jakość, co wspomniany tytuł Capcomu.