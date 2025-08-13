Remake Max Payne 1 i 2 zalicza ważną aktualizację. Rockstar Games zapewnia stabilność?

Wszystko stabilnie w świecie Maxa.

Remedy Entertainment przekazało nowe informacje na temat remake’u pierwszej i drugiej części serii Max Payne. W najnowszym raporcie finansowym za pierwsze półrocze 2025 roku studio poinformowało, że projekty są w fazie pełnej produkcji i przebiegają zgodnie z planem. Choć wciąż nie podano daty premiery, prace mają wkrótce wejść w kolejną, kluczową fazę. Max Payne – nowe informacji o remake’u W raporcie czytamy coś, co powinno wszystkich uspokoić:

Projekt remake’u Max Payne 1 i 2 kontynuuje prace i jest w trakcie pełnej produkcji. Współpraca z Rockstar Games pozostaje bliska i produktywna, zapewniając spójność w miarę postępu projektu w kierunku kolejnej, ważnej fazy Remaki zostały ogłoszone w 2022 roku, kiedy Remedy nawiązało współpracę z Rockstar Games, które zapewniło finansowanie produkcji. „Max Payne zawsze zajmował szczególne miejsce w sercach wszystkich w Remedy i wiemy, że miliony fanów na całym świecie czują to samo” – mówił wówczas dyrektor generalny studia, Tero Virtala.

Według wcześniejszych zapowiedzi, gry mają być realizowane w skali typowej dla dużych produkcji AAA Remedy. Partnerstwo z Rockstar było postrzegane jako istotne wsparcie finansowe, szczególnie po tym, jak Alan Wake 2 – mimo sprzedaży ponad 1,8 mln egzemplarzy – długo pozostawał nierentowny z powodu wysokiego budżetu i trudnej sytuacji na rynku. Warto odnotować, że w pierwszej połowie 2025 roku Remedy zanotowało 43,4% wzrost przychodów w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, choć zysk operacyjny spadł o 8,4%. Fani wciąż czekają na ujawnienie daty premiery remake’ów. Na razie jednak musi wystarczyć potwierdzenie, że Rockstar aktywnie uczestniczy w pracach i wszystko idzie w dobrym kierunku.

Jakub Piwoński






