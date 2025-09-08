Remake Final Fantasy Tactics może otworzyć drogę do sequela. Wyraźna sugestia reżysera gry

Jak ujawnił Kazutoyo Maehiro, reżyser Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, jeśli gra sprzeda się dobrze, może to otworzyć drzwi do kontynuacji serii, wliczając w to nowe odsłony, a także powrót Tactics Advance. Przypomnijmy, że odświeżona wersja kultowego jRPG, może naprawić jeden z największych problemów oryginału.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles może dać początek czemuś większemu

Oryginalne Final Fantasy Tactics ukazało się w 1997 roku na PS1. Choć gra zapoczątkowała uniwersum Ivalice, później eksplorowane w innych tytułach Square Enix, produkcja nigdy nie doczekała się bezpośredniego sequela. Powstały jedynie poboczne odsłony na GBA i DS, takie jak Tactics Advance i Tactics A2, z których ostatnia miała premierę w 2007 roku. Kazutoyo Maehiro w rozmowie z Inverse powiedział: