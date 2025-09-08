Remake Final Fantasy Tactics może otworzyć drogę do sequela. Wyraźna sugestia reżysera gry

Długo wyczekiwany remake kultowego Final Fantasy Tactics może okazać się czymś więcej niż tylko odświeżeniem klasyka.
Jak ujawnił Kazutoyo Maehiro, reżyser Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, jeśli gra sprzeda się dobrze, może to otworzyć drzwi do kontynuacji serii, wliczając w to nowe odsłony, a także powrót Tactics Advance. Przypomnijmy, że odświeżona wersja kultowego jRPG, może naprawić jeden z największych problemów oryginału.
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles może dać początek czemuś większemu
Oryginalne Final Fantasy Tactics ukazało się w 1997 roku na PS1. Choć gra zapoczątkowała uniwersum Ivalice, później eksplorowane w innych tytułach Square Enix, produkcja nigdy nie doczekała się bezpośredniego sequela. Powstały jedynie poboczne odsłony na GBA i DS, takie jak Tactics Advance i Tactics A2, z których ostatnia miała premierę w 2007 roku. KazutoyoMaehiro w rozmowie z Inverse powiedział:
Jeśli The Ivalice Chronicles odniesie sukces, to dobra wiadomość dla fanów, bo będą mogli się nim cieszyć. Ale jednocześnie pokaże to biznesową opłacalność gatunku RPG strategicznych. To może otworzyć drogę do projektów związanych z Final Fantasy Tactics Advance, A2, a może nawet zupełnie nowych tytułów.
Twórca podkreślił, że pomimo dominacji gier akcji, strategie turowe wciąż mają swoje miejsce:
Nowy sprzęt sprawił, że te gry się rozwinęły. Widzimy, że fani naprawdę cieszą się z tego typu produkcji, wymagających myślenia i planowania.
Współreżyserka projektu, Ayako Yokoyama, zwróciła uwagę, że gra ukazała się niemal 28 lat temu, ale jej dojrzała, polityczna historia nadal robi ogromne wrażenie:
Chcemy, aby współczesne pokolenie graczy miało okazję jej doświadczyć. Wiemy, że gatunek RPG strategicznych może być trudny dla osób przyzwyczajonych do innych typów rozgrywki, ale to właśnie fabuła sprawia, że warto spróbować.
