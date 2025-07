Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles ma naprawić największy problem oryginału

W rozmowie z PlayStation Blog, reżyser remastera Kazutoyo Maehiro i współtwórca wersji na PS1 ujawnił, że głównym celem zespołu było nadanie drugiego życia ikonicznym postaciom, których głos po rekrutacji do drużyny niemal całkowicie milknął. W oryginalnym Final Fantasy Tactics, bohaterowie tacy jak Agrias Oaks, Mustadio Bunansa czy legendarny Cidolfus "Thunder God" Orlandeau odgrywali kluczową rolę w narracji dopóki nie dołączyli do drużyny. Potem ich udział w historii praktycznie znikał, a dialogi ograniczały się do okazjonalnych wzmianek. Nawet wydana w 2007 roku wersja War of the Lions na PSP tylko nieznacznie poprawiła ten problem, dodając pojedyncze zadania poboczne dla wybranych bohaterów.

Oznacza to, że gracze mogą spodziewać się głębszego poznawania motywacji postaci i lepszego zrozumienia ich wyborów, co jeszcze bardziej wzbogaci polityczną opowieść o Ivalice. Nowością w The Ivalice Chronicles będzie również funkcja State of the Realm, znana już z Final Fantasy 16, przy której Maehiro pełnił funkcję dyrektora kreatywnego. To system podsumowujący wydarzenia fabularne i dostarczający dodatkowych informacji o świecie gry pomiędzy bitwami. Maehiro wyjaśnił:

To wysokopoziomowe podsumowanie informacji i pobocznego lore, które pojawia się między potyczkami.

Dzięki temu rozwiązaniu gracze będą mogli łatwo odnaleźć się w skomplikowanej sieci intryg i konfliktów, a także głębiej zanurzyć się w realia świata Ivalice, jednego z najbardziej rozbudowanych uniwersów w historii Final Fantasy. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles zadebiutuje 30 września 2025 roku i ma szansę stać się najpełniejszym i najbardziej dopracowanym wydaniem legendarnej gry, na jakie fani czekali od lat.